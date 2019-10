Así se despide Jessica Segura de ‘Tecla’ en Una Familia de Diez

El mes pasado se anunció que la tercera temporada de Una Familia de Diez llegaría sin dos de sus protagonistas, Jessica Segura y María Fernanda García, quienes tras varias negociaciones, no lograron llegar a un acuerdo para permanecer en la serie televisiva.

A un mes de haberse confirmado la noticia, la actriz María García reveló que abandonó el proyecto tras haber solicitado el 10 por ciento extra de su salario, propuesta que fue rechazada, sin embargo dejó abierta la posibilidad de regresar al programa.

Pero en esta ocasión es Jessica Segura quien por primera ocasión se despide públicamente de su personaje “Tecla”, ahijada del abuelo “Arnoldo”, a quien dio vida por varios años y que con el final de la segunda temporada, la producción le concedió un final feliz.

“Ojalá la gente reaccione bien ante la salida de este personaje. En lo personal me encantó que tuviera este desenlace y lograra su más grande sueño. Ser actora, tener novio y que conozcan a su mamá: Estos son los deseos de ‘Tecla’ en Una Familia de Diez. Para mi, Tecla significa muchas cosas. Como actriz fue todo un reto al ser un personaje poco agraciado, me costó el inicio tener que ser una mujer con un gran entrecejo, pero fue precisamente eso lo que me ayudó a reírme de mí misma y ser entregada con ese papel”, confesó Jessica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una fotografía de “Tecla” con el mensaje “Regreso pa’ cenar. ¿Creen que Tecla filme su primera película?

La actriz señaló además que ya se siente lista para interpretar otro tipo de roles “Estoy en una madurez de mi carrera, me considero muy capaz de hacer historias complicadas, mi objetivo está en el cine, ya me encuentro en un taller para quitarme vicios y entrar de lleno”, además expresó que le gustaría dar vida a una villana.