¡Qué vivan los 80!

Cada década ha aportado algo a la cultura, al mundo del entretenimiento y a la sociedad, sin embargo, los 80 siguen sobresaliendo y de qué manera.

Esos años en los que brillaban Madonna y Michael Jackson y en los que el cine recibía cintas como Volver al futuro o E.T el extraterrestre, están vigentes gracias a diversas series cuyo éxito se debe en parte a que retratan la nostalgia por esa época.

"Ese retorno a estas etapas vitales clave en el desarrollo de la personalidad es un mecanismo habitual dentro de un proceso creativo, pues qué sería de los artistas sin la introspección. Y no sólo en el arte está presente la nostalgia, existe todo un marketing alrededor de este fenómeno de ubicar las series actuales en los 80 ya que lo retro vende.

"Por tanto, no es de extrañar que un medio como el televisivo que combina ambos mundos, el creativo y el comercial, haya abrazado la moda de la nostalgia ochentera", dice al respecto María Santoja, responsable del sitio Fuera de series.

La más reciente es American Horror Story: 84 cuyo tercer capítulo se emitió la noche del pasado jueves por el canal de paga FX logrando un buen rating y demasiadas menciones en las redes sociales.

La temporada muestra a un grupo de amigos instructores de un gimnasio que consiguen un trabajo de verano en un campamento que resulta no tiene nada de común y en el que un asesino que escapó de un centro psiquiátrico, de nombre Mr. Jingles, anda suelto y disfruta de cortar la garganta de sus víctimas.

AHS:84 rinde tributo al cine slasher que vivió su época de esplendor justo en la década de los años 80 con películas como Viernes 13, Chucky y Pesadilla en la calle del infierno y por supuesto Halloween aunque la primera película de esta saga se estrenó a finales de los 70.

Otro caso es el de Stranger Things, serie que transcurre en los ochenta. "Considero que el hecho de que Stranger… se lleve a cabo en esos años ha sido parte de su trascendencia. La nostalgia gusta y vende", dice Alberto Rincón, un fan lagunero de este programa de Netflix.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, escritores de Stranger Things, tienen 35 años de edad. Su infancia transcurrió en los 80, de ahí las referencias de esos años en la trama como la consola atari, las videocaseteras VHS, los waffles Ego y juguetes de Star Wars.

La emisión, que ha causado furor a nivel mundial, de igual manera rinde tributo a muchas películas ochenteras tales como Gremlins, Aliens, el regreso y Juegos diabólicos.

Otro ejemplo es Glow, serie que presenta a un grupo de singulares mujeres que aspiran, por diversos motivos, volverse luchadoras y famosas. Las dirige un excéntrico director de cine adicto a las drogas.

En este programa creado por Carly Mensch la estética ochentera sale a relucir en todo momento. Las protagonistas lucen look coloridos propios de tal década y en la banda sonora es común escuchar Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, Sweet Child o' Mine de Guns N' Roses o Time After Time de Cindy Lauper.

Otra faceta de los 80 llegó gracias a Snowfall, del canal de paga FX y dirigida por John Singleton. En la trama presenta el ascenso de la cocaína y del crack en Los Ángeles. Se trata de una época oscura que recibió el nombre de, "La epidemia del crack".

La serie sigue las historias de varios personajes cuyas vidas están condenadas a cruzar: el narcotraficante de 19 años, Franklin Saint, el luchador mexicano Gustavo "El Oso" Zapata, el agente de la CIA Teddy McDonald, y Lucía Villanueva, hija de un jefe del crimen mexicano.