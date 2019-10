Reclama Santander una mayor integración de los mercados europeos

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, reclamó este lunes en Nueva York una mayor integración de los mercados de capital en Europa y un seguro común sobre depósitos "para no sufrir una recesión", además de resaltar el "peligro" de que los tipos de interés nominales se mantengan negativos. En un almuerzo en el Economic Club of New York, donde protagonizó una conversación sobre la evolución del grupo bancario, sus retos y apuestas de futuro, Botín valoró que Europa es el primer destino de inversión directa fuera de Estados Unidos, pero si no aparecen más grandes empresas innovadoras es porque no hay "un mercado común". Necesitamos una Europa más integrada en los mercados de capital; el 70 % de los préstamos no proceden de los bancos, y por eso estamos entusiasmados con el 'blockchain' (...); necesitamos un seguro común sobre depósitos para que cuando llegue una crisis no tengamos una recesión. Todos esos son motivos que frenan la innovación", afirmó.

Respecto al crecimiento en Europa, Botín señaló que los tipos de interés reales negativos se ven desde hace tiempo, pero si los tipos de interés nominales se prolongan, eso podría ser "peligroso". "Entiendo lo que hacen los bancos centrales, y tienen sus propios datos. Pero no sabemos qué le ocurrirá al comportamiento del consumidor. Hemos visto en toda Europa que los ahorradores están ahorrando más con tipos negativos en algún momento, y no es lo que se pretende", sostuvo .