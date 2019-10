'Eliminar brechas es un mejoralito'

Para disminuir el robo de vehículos y mejorar la seguridad se requiere una coordinación real y no simulada, entre los Gobiernos de Coahuila y Durango y sobre todo entre las corporaciones policiacas, señalan empresarios.

Homero del Bosque, integrante de la asociación Empresarios Lerdenses A.C., dijo que la medida de eliminar las brechas que conectan a los municipios de ambos estados "es un mejoralito", pues lo que se requiere es fortalecer la parte de la coordinación, la investigación y la vigilancia a través de las cámaras de video que tanto han sido anunciadas, pero que siguen en proceso de instalación.

"Desafortunadamente vemos que la cuestión de los robos sigue, y decir que con el cierre de brechas se va a avanzar... Creo que no. Lo que van a hacer es entorpecer la vialidad. Mejor que le inviertan en las cámaras de seguridad", dijo, y añadió que también es importante que no queden impunes estos delitos, o de lo contrario es un problema que no va a terminar.

Por su parte, el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, Gerardo Ibarra, coincidió en que obstaculizar el paso de la ciudadanía de un lugar a otro no es la respuesta porque "cierran brechas y se abren más, tiene que haber más vigilancia, más patrullaje, más coordinación entre ambos Estados, no es echarse la culpa uno a otro, es ponerse a trabajar", dijo.

"Los vehículos no desaparecen, tienen que investigar dónde están, y si hubiera una colaboración real entre ambas Fiscalías y todas las corporaciones, otro asunto sería; en vez de brechas pongo videovigilancia en todas las salidas", agregó.

Señaló que en vez de repartir culpas lo que deben hacer las autoridades es esforzarse para trabajar coordinadamente y que las corporaciones realmente se pongan al servicio de la sociedad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció recientemente que a partir de esta semana se cerrarán por lo menos siete brechas que colindan con municipios de La Laguna de Coahuila y Durango, como parte de sus estrategias para frenar los robos de vehículos.

Informó además que en la parte baja del puente Solidaridad, que conecta con Gómez Palacio y fue pavimentado hace aproximadamente tres meses, se instalarán dos puestos de revisión.

Según datos de la Fiscalía se han realizado siete detenciones en días recientes relacionadas con robos de vehículos en general.

También han cumplimentado dos órdenes de aprehensión contra personas del vecino estado de Durango.

