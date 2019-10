Jared Borgetti, satisfecho con su historia en Santos

La máxima figura de Santos Laguna, Jared Borgetti, habló sobre su estancia en el club y todos los retos que atravesó para ser un ídolo en la Comarca Lagunera.

Los Guerreros publicaron una entrevista en sus redes sociales con el "Zorro del desierto", destinándolo con varios aspectos del pasado y de la actualidad del club.

En dicha entrevista, Jared se mostró contento de que su nombre sea ligado con la historia de Santos Laguna y se dijo satisfecho que la afición aún con el paso del tiempo siga reconociendo su esfuerzo, aunque aceptó que no fue nada fácil.

"Una satisfacción haber dejado mi nombre escrito en Santos Laguna, que cuando la gente hable de Santos se le venga mi nombre a la mente rápidamente creo que eso no se paga con nada, pero, obviamente que cuesta mucho, porque las cosas se ganan con trabajo, con esfuerzo y entrega".

Borgetti también reconoció el gran aporte que tuvieron sus compañeros para que él se convirtiera en el máximo goleador del equipo y aceptó que sus ocho años con los Albiverdes valieron totalmente la pena.

A pregunta expresa sobre si se consideraba la "S" de Santos, el exfutbolista respondió que el colectivo es el que le ayuda a una institución a conseguir grandes cosas y no solo las individualidades lo logran.

"Yo creo que en el futbol necesitas de diferentes jugadores para poder hacer que un club vaya consiguiendo sus objetivos, y creo que mis 8 años en Santos ayudaron a mucho, muchos estuvieron menos tiempo y también dejaron gran historia dentro del club, pero en momentos más buenos que malos, me hacen pensar que la cercanía con los aficionados, haces que ellos te sientan más suyo, que te vean como alguien de ellos, no como alguien inalcanzable y pueden sentirse parte de algo que los une, que es Santos Laguna, entonces ni soy la 'S' de Santos ni la primer, ni la última".

El exfutbolista reconoció que a él le tocó hacer los goles en el equipo, pero no menospreció el accionar que todos los que se encontraban en el campo, logrando así una buena conjunción en el accionar de los laguneros.

"Creo que me tocó ser parte de realmente el crecimiento de este club junto con todos mis compañeros que ayudaron dentro de sus obligaciones a hacer lo mejor posible, a mi me tocó hacer los goles y creo que eso al final tiene un poquito más de repercusión y más fuerza, pero nada más, ni soy ni más ni menos que nadie, soy parte de la historia de Santos Laguna".

189 GOLES en juegos de Liga y Liguilla marcó Jared Borgetti con Santos Laguna.

Jared también dejó en claro lo que es ser guerrero, asegurando que a los jugadores que lleguen a la institución albiverde deben estar conscientes que en Santos se busca siempre el campeonato sin importar si se les considera uno de los grandes del futbol mexicano.

"Al momento de llegar deben entender que es un equipo que en poco tiempo ha conseguido grandes cosas y que al llegar no vas a tener tiempo para hacer las cosas, no pasa nada en decir que no estamos dentro de los primero cuatro grandes o cinco grandes, Santos Laguna ha demostrado que siempre pelea y siempre busca en hacer mejor las cosas, entonces creo que deben entender que al llegar aquí, llegan a una institución que busca siempre ganar".

El "Zorro del desierto" también habló de la actualidad del club y sobre Julio Furch, reconociendo que es un gran jugador, haciéndose notar en la ofensiva de Santos. "Es un gran jugador, que hoy afortunadamente está haciéndose presente más en la cuota goleadora, pero desde el momento que llegó a Santos yo lo vi como una excelente opción, porque es un jugador con presencia, buen juego aéreo y que podía aportar mucho".

La participación de Santos Laguna en el Apertura 2019 no ha pasado desapercibida para Borgetti, mostrándose contento con la postura de Guillermo Almada para enfrentar los partidos en este torneo.

"Me gusta mucho, independientemente que soy santista, creo que hoy Santos Laguna a nivel nacional gusta el estilo, un estilo muy dinámico, frontal, con jugadores que saben tratar bien el balón, que son intensos, ahora hay que tratar de hacerlo los noventa minutos es más complicado, pero si los jugadores mismos se saben dosificar seguramente podrán realizarlo mucho más tiempo y jugar así obviamente a los rivales los va a complicar muchísimo".

Para cerrar la entrevista, Borgetti dijo que Santos para él significa amor deportivo y recordando su primer título con la escuadra albiverde.

"Llegar a Santos y en mi primer año ser campeón, realmente ser junto con José Miguel los únicos jugadores en jugar los partidos de principio a fin, desde el minuto uno (en el inicio del torneo), hasta el minuto final de la final, si alguien me lo hubiera dicho, nunca se lo hubiera creído y coronarlo también con el primer gol del torneo y terminarlo en el campeonato con el último gol del torneo para Santos Laguna que nos dio el título, ¿Puedo pedir algo más?", concluyó el máximo referente del club.