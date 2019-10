Propone Alberto Fernández plan contra el hambre en Argentina

El candidato opositor peronista Alberto Fernández, favorito para las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre en Argentina, presentó este lunes un plan contra el hambre, problema acuciante debido a la crisis económica del país, y llamó a "materializarlo" ya mismo.

La propuesta de Fernández es un "acuerdo social" que consiga que la comida sea "barata y accesible", con políticas de Estado que aseguren "soberanía y seguridad alimentaria" y que agrupe para ello a sectores diversos de la sociedad, como empresas, organizaciones sociales, religiosas, universidades y medios de comunicación.

El candidato hizo público el programa "Argentina contra el hambre" en un acto en Buenos Aires, en plena campaña electoral para las presidenciales y ante el agravamiento de la crisis económica del país y un aumento de las cifras de pobreza, que según el Indec aumentó al 35,4 % en el primer semestre del año.

El candidato del Frente de Todos, que lleva como postulante a la Vicepresidencia a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), dijo que su plan contra el hambre no se enmarca en la campaña para los comicios y puede empezar ya.

"No es una propuesta de campaña (...), podemos empezar a materializarla hoy, no tiene que esperar a ningún resultado electoral. Está claro que si llego a ser electo me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en Argentina, pero si no fuera así quisiera que todos quedemos condicionados a resolver el problema del hambre", indicó.

Fernández destacó entre las medidas de su plan la que atañe a aplicar un mayor control a los productos de la canasta básica -en la actualidad existe el programa "Precios Cuidados" que aumentó el presidente Mauricio Macri tras el agravamiento de la crisis en agosto-.

"Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina (...) para que todos tengan acceso a esa canasta básica", aseveró.