Realizan operativos de plaqueo en Madero y Matamoros

En Francisco I. Madero y Matamoros, este lunes se realizaron operativos para detectar vehículos con placas vencidas y sin ellas.

En el primer municipio se esperaba que el alcalde Jonathan Ávalos, acompañado por algunos funcionarios o simpatizantes acudiera, como la vez anterior a retirar los filtros, pero debido a que se colocaron en carretera estatal no se presentó.

El filtro de revisión en donde participaron personal de la oficina local de Recaudación de Rentas y agentes de Proximidad Social de la Policía Civil Coahuila, se colocó en la carretera Madero- Florida y estuvieron de las 10:30 a las 13:00 horas.

Se confirmó que se retiró un vehículo de circulación, por no portar placas, el cual fue depositado en un corralón del la localidad y se aplicaron 11 infracciones por circular con las placas comúnmente conocidas como "las rojas".

De la misma forma en el municipio de Matamoros el personal del Estado se colocaron a la entrada de la ciudad, por el bulevar José Santos Valdés a la altura del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en donde permanecieron de las 10:00 a las 14:00 horas.

En ambos municipios se advirtió que los operativos continuarán aunque no se sabe con qué frecuencia.

Algunos conductores externaron su molestia por la medida, pues dijeron que si no se han puesto al corriente con el pago de sus derechos vehiculares es porque la situación económica no se los permite, ya que muchos se emplean en el campo o en las empresas maquiladoras, además de que sus unidades no son de reciente modelo.

En tanto que otros conductores, incluso algunos de ellos que entraron a Madero pero que son de Gómez Palacio, les pareció que los operativos son acertados, puesto por el tema de la seguridad y que estaban conscientes de que si tenían un "mueble" debían estar al corriente, con el pago del impuesto.

