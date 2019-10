Concluyen juegos deportivos Intercampus

Después de tres días de competencia intensiva, concluyeron los Intercampus Deportivo 2019 en el que participaron los seis campus que pertenecen a la Región Norte del Tecnológico de Monterrey.

La Comarca Lagunera recibió desde la tarde del miércoles 2 de octubre a más de mil 200 atletas y entrenadores de basquetbol, futbol, voleibol, tocho bandera, tenis, tenis de mesa, crossfit y natación que estuvieron en competencia.

Jorge Rocha, director de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE) del campus Monterrey y Región Norte; aseguró que el objetivo de la fiesta deportiva es la vivencia de los estudiantes de la institución en las actividades que completen su formación de una manera integral.

"Desde hace dos años hacemos un esfuerzo conscientemente por integrar a más estudiantes a este tipo de experiencias y lo que hemos hecho es cambiar la filosofía y tratar de hacer vivencia en cada campus para que califiquen a los Intercampus Deportivo generando así la posibilidad de que no sean los mismos estudiantes los que siempre vengan y eso permita una convivencia entre los estudiantes de prepa y profesional de distintos campus", externó.

Un total de 150 colaboradores y estudiantes trabajaron en conjunto para realizar el evento, detalló Graciela Alday Cuéllar, coordinadora de Atlético y Deportivo en campus Laguna, quien agradeció el esfuerzo del staff y la asistencia de las delegaciones a la edición 2019 de Intercampus.

Tras recibir el trofeo de primer lugar en futbol soccer juvenil, Mariana Jaquez Sánchez, estudiante de quinto semestre de PrepaTec, destacó la organización del evento y celebró el triunfo con sus compañeras.

"Los Intercampus estuvieron muy padres y me siento muy orgullosa de todo el equipo porque este triunfo es trabajo de todas, la convivencia y la comunicación ha mejorado muchísimo y por eso llegamos a este resultado. PrepaTec me ha dejado de aprendizaje el compañerismo, ser líder y apoyarnos entre todas", externó la capitana del equipo.

Por su parte, Marianne Hernández, estudiante de PrepaTec Chihuahua; destacó la organización del evento en Torreón y el triunfo de su equipo.

"Es la primera vez que ganamos primer lugar en este evento como ya vamos a egresar estamos muy contentas con los resultados, son el mejor equipo no podría tener mejores compañeras. Me gustó mucho este Intercampus puedo decir que fue el mejor, me gustó la logística del evento, fue muy organizada y también me gustó la convivencia", enfatizó.

Los estudiantes participan en esta competencia, en el que visualizan sus capacidades y habilidades que forman parte de los objetivos de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE), para promover la vivencia universitaria

Más de mil jóvenes participaron en la competencias, los estudiantes visitantes provienen de los campus Monterrey, Tampico, Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez y Laguna. Aquí los resultados de los ganadores de cada disciplina deportiva.

El primer lugar en Basquetbol 3x3 Primera Fuerza (Femenil) al igual que en Futbol 11 Juvenil (Femenil), Tocho Bandera (Femenil) y Crossfit Modalidad Mixta, el segundo lugar en Basquetbol 5 Juvenil (Varonil) al igual que en Futbol 7 primera fuerza (Femenil), Tenis Doble (Varonil) y (Femenil) así como Tocho Bandera (Varonil).

En donde más destacaron fue en Natación con 21 medallas de primer lugar, todos de campus Laguna.