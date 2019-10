Se prepara el 'Tri' para debut en Liga de Naciones

La Selección Mexicana de Futbol realizó ayer su primer entrenamiento de cara al duelo contra Bermudas, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero lo hizo con ausencias como la de Jesús Manuel Corona, quien trabajó por separado.

El jugador del Porto de Portugal presenta una molestia muscular, por lo que realizó una práctica diferenciada, en espera de que se recupere para ser tomado en cuenta.

La escuadra que dirige el argentino Gerardo Martino realizará una práctica vespertina, en lo que es su primer día de trabajo en suelo estadounidense.

El Tri viajará mañana a Bermudas para verse las caras con el representativo local el viernes, su juego de debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tras este cotejo, el representativo nacional regresará a México el sábado, donde el martes medirá fuerzas con Panamá, en la cancha del estadio Azteca.

El volante Jesús Manuel Corona afirmó que fue irritante todo lo que se dijo de él por ausentarse con el Tricolor, para los partidos ante Chile y Paraguay del mes de marzo.

Durante la primera fecha FIFA de este año y que representó el debut del argentino Gerardo Martino en la dirección técnica del Tri, el jugador del Porto se ausentó al aludir una lesión, situación que generó molestia en el "Tata".

"Fue irritante y confuso porque lo que se hablaba (de su ausencia) no era, no sabía si salir a decir algo o no, era una confusión dentro de mi cabeza", admitió.

El exjugador de Monterrey explicó que optó por quedarse callado para en su momento aclarar todo y así dejar en claro que todo se trató de una confusión.

"Al final decidí no decir nada, iba a llegar el momento de decir las cosas, que fue un malentendido y punto", declaró a TUDN.