Detecta DIF casos de drogadicción en estudiantes de secundaria y preparatoria

En lo que va de este año, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Francisco I. Madero, ha atendido y canalizado a instancias correspondientes, siete casos de jóvenes por el consumo de sustancias ilícitas; cuatro son menores de 15 años y otros tres de 18 años en adelante, estudiantes de secundaria y preparatoria.

El director del organismo asistencial, Adrian Ruiz, mencionó que en lo correspondiente a menores se les reportó al personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), que acudió para hacer investigaciones y aplicar las acciones necesarias; en lo que al DIF corresponde, se intensificaron las campañas de prevención a fin de evitar que el problema crezca drásticamente.

Recalcó que las campañas que realizan no solo están enfocadas a la prevención de adicciones, sino también de embarazos, suicidios y acoso escolar.

Los casos detectados por la Pronnif respecto a las adicciones de sustancias, arrojan consumo de marihuana y solventes.

"No te puedo decir mucho porque son niños menores de 13 años y pues por la delicadeza de asunto no podemos revelar muchos detalles, pero se les está apoyando a ellos y sus familias", indicó Adrian Ruiz.

El funcionario externó que a los jóvenes de preparatoria, se les canalizó para que fueran atendido en un centro de rehabilitación del mismo municipio, y repitió que en los menores de edad la atención es un poco “diferente” por la naturaleza del problema.

El director del DIF recalcó que son los primeros casos en los que interviene el DIF y Pronnif, aunque no descartó que pueda haber más jóvenes con problemas de drogadicción y aseguró que tomarán medidas para evitar que el problema crezca como en otros municipios de la región, pues en Madero no hay una alarma por el consumo de drogas en menores de edad, pero no están exentos.