Magic Johnson felicita a Carlos Vela por el título de goleo

"El grupo se propietarios del LAFC quiere felicitar a Carlos Vela por romper la marca de anotaciones en una temporada en la MLS" se lee en su cuenta de Twitter.

From the @LAFC ownership group, we want to congratulate Carlos Vela for breaking the MLS single-season scoring record with 34 goals!

La leyenda de los Lakers de Los Ángeles de la NBA también felicitó al cuerpo técnico del cuadro angelino encabezado por Bob Bradley por el récord en la temporada regular de 21-4 "el mejor de la MLS".

We also want to congratulate all of the @LAFC players and coaches for finishing with the best record in the MLS 21-4!!!