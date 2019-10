Samuel L. Jackson responde tras crítica de Martin Scorsese

El actor Samuel L. Jackson, conocido por su papel de “Nick Fury”, emitió su opinión sobre las declaraciones de Martin Scorsese, quien consideró que las películas de Marvel Studios no son cine, sino algo más cercano a un parque temático.

Durante la alfombra de la gala de presentación del nuevo estudio cinematográfico fundado por Tyler Perry, el actor indicó que cada quien tiene su opinión y “no hay problema, yo no voy a decirle a nadie que deje de hacer películas.

“Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. También hay a quien no le gustan las que él hace”, comentó Jackson en declaraciones a Variety.

Previamente, Martin Scorsese afirmó que no ve las cintas de Marvel, “lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Las películas de superhéroes no son para mí”.

“Honestamente lo más cercano que puedo estar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos”, comentó en entrevista para la revista Empire.

Para el director, guionista y productor italiano-estadounidense el problema del cine de Marvel es que son incapaces de transmitir emociones humanas. “No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”, señaló.