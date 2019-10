Estrenos de Netflix que no te puedes perder este otoño

Con la llegada del otoño, la plataforma de vídeo en streaming por excelencia ha anunciado sus nuevos estrenos, para que puedas planear con antelación cuáles serán las series y películas que ocuparán tus días.

Si te gusta la comedia, no te puedes perder el estreno de la cuarta temporada de The Good Place. Eleanor Shellstrop vuelve junto a sus amigos en esta última temporada a la que seguro no le falta una buena dosis de humor. La nueva temporada estará disponible a partir del 27 de septiembre, estrenando un capítulo cada semana.

Vuelve una de las producciones británicas más aclamadas por la crítica y que cuenta con millones de seguidores. Peaky Blinders estrenará su quinta temporada el 4 de octubre para sorprendernos como nunca. En esta ocasión, las aventuras de los Shelby se desarrollarán a principios de los años 30, en una época donde el fascismo surge en Europa y será el turno de Tommy para posicionarse al respecto.

Otra comedia que no te puedes perder y que regresa con su segunda temporada es La casa de las flores. Este culebrón mexicano fue el gran descubrimiento del pasado verano y todos sus seguidores esperaban ansiosos su vuelta. Por fin podrán disfrutar de las alocadas vivencias de la familia De la Mora a partir del 18 de octubre.

Una de las apuestas internacionales más fuertes de Netflix llega a nuestras casas el 20 de septiembre. La serie policíaca Criminal transcurre en cuatro países, España, Francia, Alemania y Reino Unido, donde se narran 12 historias distintas situadas en una sala de interrogatorios.

Glow ha vuelto con su tercera temporada. Esta vez en Las Vegas, podremos ver a las luchadoras televisivas desarrollando su espectáculo en un casino. A pesar de que esta nueva temporada no es tan festiva como las anteriores, se ha podido dedicar más espacio a la evolución de todos los personajes.

Michael Douglas y Alan Arkin vuelven con la segunda temporada de El método Kominsky que se estrenará el 25 de octubre. Continúan las vivencias de estos dos personajes que lidian con las consecuencias de su vejez en esta comedia ganadora de un Globo de Oro.

En noviembre vuelve a la carga la reina de Inglaterra con la tercera temporada de The Crown. A Olivia Colman se le suman Tobias Menzies y Helena Bonham Carter en una trama que se desarrollará entre los años 1964 y 1977.

A pesar de no conocer todavía la fecha de su estreno, The Witcher es una de las series más esperadas de este otoño y que figura como una de las sustitutas de Juego de tronos. Está basada en una conocida serie de libros y videojuegos, por lo que se espera un gran seguimiento entre ese público. La serie cuenta con Henry Cavill como Geralt Rivia, un solitario cazador de monstruos que, acompañado de una hechicera y una joven princesa, busca encontrar su lugar en el mundo.

Los fans de Breaking Bad están de enhorabuena con el estreno de la esperada película que narra la historia de Jesse Pinkman tras los acontecimientos del último capítulo de la serie. El Camino: A Breaking Bad Movie se estrenará el próximo 11 de octubre en Netflix.