Violeta Isfel se quita la ropa en Instagram

La actriz mexicana Violeta Isfel, quien saltara a la fama gracias a su papel de “Antonella” en la popular telenovela de 2009 Atrévete a Soñar, sorprendió a sus seguidores de Instagram al postear una fotografía en la que posa totalmente desnuda.

En la instantánea a blanco y negro, Isfel aparece recostada sobre la cama con la mano de su esposo Raúl Bernal agarrando su trasero.

Al pie de la publicación, la actriz compartió “Una imagen lo dice todo. La vida son momentos. Amo tu visión del mundo esposo”, fueron las palabras con las que Isfel compartió la controversial imagen.

La fotografía generó opiniones divididas entre sus casi 1 millón de seguidores en Instagram de la actriz de 34 años.

Algunos usuarios la criticaron al considerar su desnudo vulgar, mientras otros lo consideraron artístico por lo que Violeta no tardó en responder.

“Mi foto es artística y hermosa. Me encantó la forma en la que mi esposo me ve y me admira. Es una imagen digna de compartir”, se defendió la actriz de telenovelas.

Algunos incluso la acusaron de ser mal ejemplo para su hijo adolescente Omar.

“Sin comentarios, saludos a tu hijo, que chulada de ejemplo…”, “No tienes a tu hijo aquí en Instagram??”, “Pues no que muy recatada” (sic), escribieron sus detractores.