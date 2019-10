'Zorro' resulta ser Regina Blandón en ¿Quién es la máscara?

Este fin de semana en ¿Quién es la máscara?, los eliminados fueron los personajes "Minotauro" y "Zorro".

Detrás del personaje mitológico estaba Alan Ibarra, vocalista de la banda de pop Magneto. Mientras que la famosa que le dio vida a "Zorro" resultó ser la actriz Regina Blandón.

En esta edición el programa tuvo dos invitadas, la actriz española Paz Vega y Michelle Renaud.

La noche empezó con Minotauro poniendo a bailar a todos con La Mordidita de Ricky Martin.

"Cebra" fue el segundo participante en escena; hizo dupla con Omar Chaparro e interpretó Get Lucky de Daft Punk mientras se bajaba del escenario para estar cerca del público.

"Conejo", la primera concursante femenina, fue quien continuó con su interpretación de Single Ladies de Beyoncé al compás del ya clásico baile que la cantante estadounidense popularizó en todo el mundo.

Después, la famosa oculta bajo el disfraz rojo de monstruo apareció para cantar falsas esperanzas de Christina Aguilera.

En su turno "Zorro" llegó al escenario con una icónica canción de rock-pop: It’s My Life de Bon Jovi. Con un derroche de energía se subió a un taburete lleno de luces.

Camaleón fue el penúltimo personaje de la noche, él interpretó Karma Chameleon del músico ochentero Bob George.

Quien cerró esta primera ronda fue "Lechuza", una de las favoritas del público, y cantó El Amor Coloca de Mónica Naranjo.

El público votó y "Camaleón" venció a "Lechuza" con un 35% de las votaciones para hacerse con el triunfo de la noche. "Lechuza" quedó en segundo lugar con 22% de los votos, mientras que el tercer obtuvo 12% del apoyo. El cuarto lugar fue para "Cebra", seguido de Monstruo en el quinto. De los personajes restantes los jueces tuvieron que salvar a uno el cual fue "Conejo".

Los pronósticos de los investigadores fueron José Ron por parte de Carlos Rivera; Manuel Landeta fue la apuesta de Consuelo Duval, Pablo Montero se decantó por Paz Vega, Jorge Salinas fue el elegido de Yuri y Adrián Uribe escogió a David Zepeda.

Minotauro fue el primer eliminado de la noche; detrás de este personaje se encontraba Alan Ibarra vocalista de Magneto. "Fue muy emocionante estar aquí, Yuri sé que no te acuerdas, pero tuve un programa de radio donde te entrevisté", mencionó el intérprete de Para Siempre.

La segunda ronda inició con "Camaleón" quien escogió una canción de Café Tacuba, quizá la más conocida: Ingrata.

"Zorro" fue la segunda participante, interpretó Robarte un Beso del músico Carlos Vives.

El equino azul saltó al escenario por segunda vez con X del reggaetonero J Balvin y Nicky Jam.

Lechuza voló al escenario y puso a bailar a todos en el set con Vivir Mi Vida del cantante salsero Marc Anthony.

El quinto participante fue Conejo quien interpretó To My Love de la agrupación Bomba Stereo.

Monstruo cerró la segunda ronda con Libre Soy, canción perteneciente al soundtrack oficial de la película Frozen de Disney.

El primer finalista fue Lechuza con 30% de los votos, Monstruo se salvó con 25%; el tercer lugar lo obtuvo Camaleón con 16%. El cuarto finalista con el 14% fue Conejo, personaje al que los investigadores le dieron el último boleto a la final de "¿Quién es la máscara?

Renaud creyó que Zorro era María José, Yuri continuó con Ashley de Haash, Regina Blandón fue la elegida de Consuelo Duval y Carlos Rivera.

Zorro perdió la máscara y resultó ser la actriz Regina Blandón. "Madre, que bueno que me recibes así", dijo la actriz que le da personaje a Bibi en La Familia P'luche. "Me gusta cantar, me dicen ya cállate porque canto todo el día", comentó.