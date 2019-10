Festejo de Bruno Valdez crea polémica tras derrota con Cruz Azul

Uno de los futbolistas que no tuvieron un buen accionar con el América en la derrota de 5-2 ante Cruz Azul fue el defensor Bruno Valdez, quien después del partido festejó su cumpleaños número 27.

A través de redes sociales circula un video donde el paraguayo se encuentra en su festejo y hace un señas con las manos de un "dos" y un "cinco", a lo que muchos aficionados lo criticaron ya que piensan que el paraguayo se burla del resultado que sufrieron las Águilas.

Sin embargo, el defensor estaría haciendo una broma de que todavía tiene 25 años de edad. En el video se aprecia que futbolistas como Carlos Vargas y Guido Rodríguez se unieron a la celebración de Valdez.

“La verdad lo que digan los demás no me importa, es inexplicable que yo me burle hacia el club y se ve claro que lo hice por 25 años. Pero bueno, así son ahora que perdimos, se ve los que en realidad apoyan”, explicó el defensivo americanista.