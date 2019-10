Dave Matthews Band en México

Este 2019, Dave Matthews Band cumple 28 años de estar rodando por el mundo y ese tiempo le ha servido para ganarse la popularidad en países como México, en el que este sábado la banda hizo vibrar a su ciudad con su show.

La Arena Ciudad de México fue testigo del regreso del grupo, quien con su característico sonido rock con toques de funk y folk enamoró a más de 16 mil asistentes, quienes demostraron ser fieles al grupo al corear todas y cada una de las melodías que durante casi dos horas.

"Shake me like a monkey" y "What would you say" fueron algunas de las canciones que Dave Matthews, Carter Beauford, Stefan Lessard, Tim Reynolds, Rashamn Ross, Jeff Coffin y LeRoi Moore ofrecieron, y en las que aprovecharon para explotar la improvisación y mezcla de sonidos.

Ayudados de un gran despliegue de luces y una producción que estaba a la altura de la agrupación formada en 1991 en Charlottesville, Virginia, los fanáticos captaron el momento con sus celulares y algunos otros hasta lo transmitieron en vivo por sus redes sociales.

Más de uno se puso romántico y hasta nostálgico cuando alguna de las canciones interpretadas por el grupo les conmovían y entre abrazos, gritos y porras, lo que se respiraba en el ambiente era euforia, emoción y sobre todo, la felicidad del momento.

El pretexto de la visita del grupo en esta ocasión fue su más reciente álbum Come tomorrow, el cual lanzó el año pasado, eso no impidió que la banda tocara clásicos temas de su repertorio como "You and me", "Can't stop", "Everyday" y "Do you remember", entre otros temas que propiciaron las palmas.

También, la agrupación dedicó un momento a homenajear a uno de sus ídolos, Peter Gabriel, con el cover del tema "Sledgehammer".

Ese no fue el único homenaje que el grupo hizo durante su show, pues cerró con el tema "All along the watchtower", original de Bob Dylan.

El grupo llevará su espectáculo mañana también a la ciudad de Monterrey.