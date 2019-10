Matan a hombre a golpes en Cervecería Chapultepec de Gómez Palacio

Un hombre murió a golpes la madrugada de este domingo afuera del negocio denominada Cervecería Chapultepec que se ubica sobre el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio.

Autoridades de seguridad informan que las investigaciones preliminares señalan que los hechos sucedieron en un restaurante bar que se ubica entre Hidalgo y Victoria en la zona centro.

El hoy fallecido fue identificado como Fernando Castro Orozco, de 54 años de edad con domicilio en el centro de la misma ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas de este domingo cuando el hoy fallecido se encontraba en compañía de su esposa Gabriela, de 49 años y de su hijo Eduardo Daniel, de 30 años de edad cuando éste trató de tomar una bandera y personal de seguridad lo detuvo. Durante la acción comienza una riña con los guardias en la cual participa Fernando y Gabriela que fueron golpeados y el hombre se convulsionó hasta perder la vida.

Agentes del Ministerio Público y de diversas corporaciones de seguridad llegaron al lugar y comenzaron con las indagatorias.

De manera posterior los elementos de seguridad fueron detenidos en lo que se deslindan responsabilidades. Los presuntos responsables fueron identificados como Jorge de 26 años y Ángel de 23 años.

Se estableció que la causa de la muerte de Fernando fue por evento vascular cerebral hemorrágico y edema cerebral.

Ante estos sucesos, el ayuntamiento de Gómez Palacio informó a través de su cuenta de Facebook que la dirección de Alcoholes determinó la clausura del lugar como medida precautoria.

Gabriela Pérez Martínez, la pareja de Fernando Castro Orozco quien falleció tras ser golpeado durante una riña afuera de la Cervecería Chapultepec en Gómez Palacio, culpa a agentes de la Policía Municipal de Gómez Palacio y a guardias de seguridad del bar de su muerte y exige justicia para su familia.

En una entrevista que dio la mujer en la ciudad de Torreón, explicó a detalle su versión de los hechos y detalló la forma en que vivió este suceso.

Dice que cuando salían del bar vio que a su hijo Eduardo Daniel Reyes Pérez lo golpeaban los guardias de seguridad, motivo por el cual ella y su pareja intentaron intervenir, sin embargo también fueron agredidos físicamente por el personal.

Comenta alcanzó a ver cómo los policías y guardias agredían a Fernando cuando una elemento de la policía municipal llegó y la esposó. Explica que al estar en el suelo, observó cómo los preventivos asfixiaban a Fernando.

Menciona que al levantarlo del suelo donde lo tenían sometido, se les cayó y que escuchó un fuerte golpe y momentos después Fernando empezó a convulsionar.

Hoy Gabriela supo que todo empezó porque su hijo intentó tomar una bandera del Santos Laguna para festejar y se originó todo el problema con los guardias.

Dice que la noche del sábado acudió al bar en compañía de su pareja Fernando Castro Orozco y de su hijo Eduardo Daniel Reyes Pérez, de 30 años de edad para ver el juego de fútbol entre Santos Laguna y Tigres de la UANL. Dice que ella y su pareja traían puestas las camisas de los Tigres, mientras que su hijo traía la del Santos.

Detalla que sólo se tomaron tres cervezas cada quien por lo que la cuenta les llegó por alrededor de 178 pesos. El momento de pagar, Eduardo Daniel se adelantó mientras ella y Fernando esperaban el cambio, sin embargo, al caminar a la salida se percataron de una trifulca.

"En eso vi que era mi hijo al que estaban agrediendo los guardias del lugar, cuando Fernando se dejó ir para tratar de separarlos, porque tenían ahorcando a mi hijo con los brazos. Entonces otros guardias se metieron para quitar a Fernando y yo me metí para defender a mi hijo, pero también me agarraron los guardias".

Explica que en ese momento ella aún desconocía el motivo de las agresiones o la forma de proceder de los guardias hacia ellos.

"Empezaron a legar patrullas y yo vi que los guardias de la cervecería estaban ahorcando a Fernando, asfixiando, eran más de tres. En eso los policías se dejaron ir contra mi hijo para someterlo y esposarlo, pero estaban forcejeando, yo jalé un policía porque se le fueron todos en montón".

Detalla que en un instante llegó una mujer policía quien la sometió para después colocarle unas esposas. "Me tiró boca bajo del lado izquierdo, porque todo pasó a unos 5 metros del lado izquierdo, no me permitían voltear, pero vi que los oficiales de Seguridad Pública estaba agrediendo a Fernando junto con los guardias del bar, lo ahorcaban, pero yo lo veía ya suelto, les gritaban que lo dejaran".

Indica que entre todo estos hechos perdió de vista a su hijo, pero que vio que la agresión a su pareja no paraba. "De pronto veo que los guardias del bar se metieron a sacar cubetas para echarle algo a Fernando y recuerdo que se les cayó Fernando, se escuchó un tronido, que se quebró, y les preguntaba qué pasaba, porque estaba esposado, se les cayó y mi esposo quedó de lado, pero ellos mismo lo voltearon boca arriba, con las manos atrás lo trataron de mover, pero empezó a convulsionar".

"De pronto le vi un golpe en la cabeza y los agentes se acercaban con la lámpara y le veían los ojos. Un oficial me pregunta que si mi esposo padece de hipertensión o algo del corazón. Insistían si él tomaba algún medicamento y vi que iban de aquí para allá y se notaba la tensión".

Explica que los socorristas de la Cruz Roja llegaron y que de pronto vio que se fueron y fue en ese momento que se preocupó.

"Era una confusión entre ellos mismos, llegaron unas patrullas blancas y acordonaron el lugar".

"Cuando llegó la policía mi esposo aún estaba con vida, llegaron por todos. Algo le tenían puesto en el cuello, ya se veía hasta con los ojos en blanco, culpo a los del bar y a los policías municipales".