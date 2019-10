Esposa de hombre muerto afuera de Cervecería Chapultepec lanza acusaciones

Gabriela Pérez Martínez, la pareja de Fernando Castro Orozco, quien falleció tras ser golpeado durante una riña afuera de la Cervecería Chapultepec de Gómez Palacio, culpa a agentes de la Policía Municipal y a guardias de seguridad del bar de su muerte, y exige justicia para su familia.

En una entrevista, explicó a detalle su versión de los hechos y la forma en que vivió este hecho.

Dijo que la noche del pasado sábado acudió al bar en compañía de su pareja y de su hijo, de 30 años, para ver el juego de futbol entre Santos Laguna y los Tigres de la UANL.

Ella y su pareja traían puestas las camisetas de los Tigres, mientras que su hijo, la del Santos.

Detalló que sólo se tomó tres cervezas cada uno, por lo que la cuentafue de alrededor de 178 pesos. Al momento de pagar, Eduardo Daniel se adelantó mientras ella y Fernando esperaban el cambio, sin embargo, al caminar a la salida, se percataron de una trifulca.

"En eso vi que era mi hijo al que estaban agrediendo los guardias, cuando Fernando se dejó ir para tratar de separarlos, porque tenían ahorcando a mi hijo con los brazos. Entonces, otros guardias se metieron para quitar a Fernando y yo me metí para defender a mi hijo, pero también me agarraron los guardias". Explicó que en ese momento ella desconocía el motivo de las agresiones.

"Empezaron a llegar patrullas y yo vi que los guardias de la cervecería estaban ahorcando a Fernando, asfixiando, eran más de tres. En eso, los policías se dejaron ir contra mi hijo para someterlo y esposarlo, pero estaban forcejenado, yo jalé a un policía porque se le fueron todos en montón".

La someten

Al lugar llegó una mujer policía, quien la someti,ó para después colocarle unas esposas.

"Me tiró boca bajo, del lado izquierdo, porque todo pasó a unos cinco metros del lado izquierdo, no me permitían voltear, pero vi que los oficiales de Seguridad Pública estaba agrediendo a Fernando junto con los guardias del bar, lo ahorcaban, pero yo lo veía ya suelto, les gritaban que lo dejaran".

Indicó que entre todo estos hechos perdió de vista a su hijo, pero que vio que la agresión a su pareja no paraba. "De pronto, veo que los guardias del bar se metieron a sacar cubetas para echarle algo y recuerdo que se les cayó Fernando, se escuchó un tronido, que se quebró, y les preguntaba qué pasaba, porque estaba esposado, se les cayó y mi esposo quedó de lado, pero ellos mismo lo voltearon boca arriba, con las manos atrás lo trataron de mover, pero empezó a convulsionar".

"De pronto le vi un golpe en la cabeza y los agentes se acercaban con la lámpara y le veían los ojos. Un oficial me preguntó que si mi esposo padecía de hipertensión o algo del corazón. Insistían si él tomaba algún medicamento y vi que iban de aquí para allá y se notaba la tensión". Explicó que los socorristas de la Cruz Roja de Gómez Palacio llegaron y que de pronto vio que se fueron y fue en ese momento que se preocupó.

"Era una confusión entre ellos mismos, llegaron unas patrullas blancas y acordonaron el lugar".

"Cuando llegó la Policía, mi esposo aún estaba con vida, llegaron por todos. Algo le tenían puesto en el cuello, ya se veía hasta con los ojos en blanco, culpo a los del bar y a los policías municipales".

CULPAN A

Policías y guardias

Por bandera

Ayer, Gabriela apenas supo que todo el pleito empezó porque su hijo intentó tomar una bandera de Santos para festejar, y se originó el problema con los guardias.

