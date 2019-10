Joker debuta con récord de mejor estreno de octubre

Protagonizada por Joaquin Phoenix, la película Joker se convirtió en el mejor estreno del mes de octubre de todos los tiempos al recaudar 93.5 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Box Office, la cinta dirigida por Todd Phillips rompió el récord de taquilla que tenía Venom, que el año pasado contabilizó 82.25 millones de dólares.

En el extranjero, el filme, en el que se cuenta la trágica y compleja vida de “Arthur Fleck”, el hombre que se convierte en el “Guasón”, se estrenó en 73 países, donde obtuvo ingresos de 140.5 millones para un total mundial de 234 millones.

Los estrenos en Reino Unido, Rusia, Italia, España, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea, Indonesia, Brasil, México y Australia marcaron las mayores aperturas en el extranjero para Joker.

En el segundo lugar de la taquilla se ubicó el filme animado Un amigo abominable (Abominable), al obtener ingresos por 12 millones de dólares, tras 10 días en cartelera.

La película dirigida por Jill Culton se estrenó en China este fin de semana con 11.2 millones que se sumaron a los 24.6 millones de 44 países; la cinta lleva en total 76.33 millones de dólares en ingresos.

Las aventuras de la familia "Crawley" en la película de época Downtown Abbey sumaron ocho millones de dólares a su acumulado de 73.62 millones de dólares en la Unión Americana.

A su vez, el filme Estafadoras de Wall Street (Hustlers), protagonizado por Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart, obtuvo 6.30 millones de dólares en su tercer fin de semana, con lo que ahora acumula 91.32 millones en Estados Unidos.

Para completar los cinco primeros puestos está It: Capítulo 2 (It: Chapter Two), que recaudó aproximadamente 5.35 millones; en el extranjero agregó otros 5.6 millones provenientes de 78 países donde se proyecta para contabilizar 234.5 millones y un total mundial que ahora es de 436.7 millones de dólares.

Ad Astra, Judy, Rambo: Last Blood, War y Chicos buenos (Good boys) completan la lista de las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.