Crónica lerdense

José Francisco Garde, siendo menor de edad fue habilitado para manejar y disponer de sus bienes por decreto del Supremo Gobierno de fecha 7 de enero de 1853. En ese sentido realizó el 11 de enero de 1854 la transacción de la venta de las tierras y la casa grande de la Hacienda de San José de la Goma, al Sr. Andrés Meraz, en la cantidad de 10 mil pesos. Este movimiento tuvo que ver con la separación de bienes de la hacienda de la Santísima Trinidad de la Labor de España, que heredaron los hermanos Garde Arriaga de su tío Fermín y después la segmentación de la propiedad de La Goma. Lazos consanguíneos vincularon a José Francisco con Antonio Arriaga, casado con la Sra. Refugio Meraz, hermana de Andrés Meraz. Este acto de venta fue para agrupar a las familias de Andrés, integrante del tronco familiar compuesto por la Señora Luisa Velasco Vda. de Meraz, Sr. Doroteo Meraz, esposo de Rosa Saracho, Carmen Meraz, Sr. Leonides Meraz, esposo de Luisa Benavente, y el Lic. Carlos Bravo.

El sitio donde se encuentran los terrenos y el Casco de la hacienda de San José de la Goma, está estratégicamente muy bien ubicado, primeramente, tiene el privilegio de estar en el margen izquierdo y cerca al cauce del Río Nazas; lugar donde se cuenta con una represa aguas arriba para regar los terrenos por medio de un canal para el cultivo productos agrícolas. Así mismo pasaba por el frente de la casa grande de la hacienda el ramal del Camino Real que venía del Real de Minas de Mapimí, por el cual se unía también el territorio de San Juan de Casta y de la Santísima Trinidad de la Labor de España, camino por donde pasaba todo tipo de carros y diligencias de viajantes con rumbo al Presidio de Pasaje, y viceversa a la Villa de Mapimí.

En tiempos de la Intervención Francesa tuvo lugar el tránsito por el ramal del Camino Real la caravana de carros y el carruaje donde viajó el Lic. Benito Juárez García y sus acompañantes, que pretendía llegar a Durango, capital; así mismo se alojó el Benemérito en la hacienda de San José de la Goma, la noche del día 12 de septiembre de 1864. El general José María Patoní que tenía a su cargo la vigilancia y la seguridad de los lugares por donde pasaría el Patricio, desde Mapimí hasta Nazas; en ese sentido Patoní tuvo como punto intermedio a la hacienda de La Goma, la cual convirtió en cuartel general del ejército republicano.

Habían pasado 19 años de las actividades de explotación de la hacienda de La Goma por los familiares del Sr. Cristóbal Rodríguez; pero tal vez por una irregular administración, decidieron vender a la Casa de Comercio Viuda de Grimaldi y Compañía. Para este acto se firmó un pacto de retroventa otorgado por Luisa Velasco Vda. de Meraz e Hijos, en la Ciudad de Durango el 21 de mayo de 1873, con la Casa de Comercio denominada Viuda de Grimaldi y Cía. Dentro de este pacto todos los familiares propietarios estuvieron de acuerdo: los señores Doroteo P. Meraz vecino de Durango capital, por si en representación de la Señora su madre, María Luisa Velasco de Meraz y de su hermana, Carmen Meraz; el Lic. Carlos Bravo representante de Leonidez Meraz; el Lic. Casimiro Hernández Arrieta apoderado de la Señora Refugio Meraz de Arriaga, además del menor Francisco Meraz.

En tal sentido los señores Luisa Velasco de Meraz y sus hijos Doroteo, Carmen, Refugio, Leónides y Francisco, todos con apellido Meraz; dan con pacto de retroventa al treinta y uno de diciembre del corriente año 1873, en la cantidad de 23, 500 pesos, la finca denominada Hacienda de San José de la Goma, situada en el municipio de la Villa de Lerdo, con los linderos conocidos, sus casas y servidumbre, libre de todo gravamen e hipoteca; en tal sentido la casa de Viuda de Grimaldi y Compañía, representada por Jesus N. como albacea del Sr. Dolores Grimaldi y jefe de la Casa Viuda de Grimaldi y Compañía; admite la propiedad de la hacienda. El pacto de retroventa o retracto se define: “como aquel pacto en que el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que estipule, o, en defecto, devolviendo el precio recibido del comprador, dentro del plazo estipulado”. Respecto al Sr. Dolores Grimaldi, tenía su casa habitación por la avenida Coronado, entre Hidalgo y Allende, la cual, en el año de 1917, aparecía como su propietario su hijo Jesús.

La cantidad de 23, 500 pesos, valor de la venta, sería cubierta hasta diciembre de 1873, por la familia Meraz, razón por la cual rentan para explotación su propia hacienda a la casa de Comercio Viuda, de Grimaldi y Compañía, dispuestos a pagar intereses anuales al nueve por ciento al año, desde el 31 de diciembre de 1873 hasta su solución, así mismo la Casa de Comercio pacta con los Sres. Meraz, en que tienen la facilidad de hacer abonos parciales al crédito. El precio del arrendamiento fue de dos mil ciento quince pesos importe de interés del rédito; y sería pagado con la exactitud por anualidades vencidas, en la ciudad de Durango y en pesos fuertes.

En el contrato de retroventa se estipuló, además, de que la hacienda de La Goma, era libre de toda deducción, por razón de contribuciones, préstamos y cualquier gravamen ordinario o extraordinario, establecido o que se estableciese, y sería pagada no obstante la estabilidad de los años y cualquier cosa fortuita. Las mejoras que hicieran en la finca los arrendatarios serían de su exclusivo cargo a no ser que se practicara previo acuerdo de los propietarios al otorgarse el acuerdo. Vencido el término que para la retroventa se ha señalado y sin que los deudores hayan podido recomprar la Hacienda de la Goma, se sacará ésta a subasta pública por el Juzgado de lo civil de Durango por el término de un mes; señalándose como precio la cantidad de 35, 000 mil pesos. Tomando en cuenta que, si la adjudicación no fuere posible, se haría a la casa acreedora de Viuda de Grimaldi y Compañía, por los dos tercios de la cantidad indicada de treinta y cinco mil pesos.

Al hacerse la anterior transacción llevada a cabo por la familia Meraz con la casa Comercial Viuda de Grimaldi y Compañía, el Sr. Andrés ya no aparece en el pacto de retroventa de la hacienda. Otro miembro de la familia el C. Leónides Meraz, adquiere el terreno de La Labor de Toledo, propiedad de Primitivo Galarza por la enunciada suma de 480.00; firmándose el título de propiedad en Mapimí, el once de junio de 1873, ante el C. Jesús Ibarra Juez de 1ª. Instancia de este Partido. El terreno de La Labor de Toledo se encontró con las medidas siguientes: Límites de sur a norte del punto conocido como la “Rinconada de la Muerte” inmediato a la margen izquierda del río Nazas, con numero de 3, 450 varas sobre las faldas del “Picacho de la Muerte”, donde se encuentran dos peñascos grandes uno de dos varas de altura y otro de uno; tirada de la segunda medida rumbo al oriente frente al cerro blanco se concluyó a este punto con 2, 750.

Otra cordelada del cerro blanco al Álamo de Toledo, con dirección al Picacho de la “Semita” y contuvo 3, 450 varas, y de este punto se cerraron las cordeladas 917 varas: concluyendo en el punto de partida formando el número total de la medición la suma 9, 807 varas, considerándose así medido el terreno de las doce fanegas de sembradura para la explotación agrícola; los cuales engrandecieron la propiedad de la hacienda de la Goma.