Mujeres conquistan el Super Bowl

El pasado 26 de septiembre se oficializó la presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl LIV, quienes actuarán de manera conjunta en el tradicional espectáculo que se celebrará el próximo 2 de febrero del 2020, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. La presencia de JLo y Shakira en el espectáculo del medio tiempo resaltará aun más la gran aportación latina que habrá durante toda la semana previa a la celebración del Super Bowl en Miami, una de las más importantes en cuanto a la existencia de una gran comunidad hispana, la sexta más importante del país con cerca de dos millones de residentes que hablan español.

Para ambas artistas esta no sería su primera presentación en eventos deportivos, Shakira participó en los mundiales de futbol de Alemania 2006 y Brasil 2014 y prestó su voz para el tema oficial del Mundial de Futbol Sudáfrica 2010, con el tema Waka Waka. Por su parte, Jennifer Lopez cantó en el Mundial de Futbol Brasil 2014 al lado de Pitbull y Claudia Leitte el tema We Are One (Ole Ola) y en 1999 actuó en la Copa Mundial Femenina de Futbol, con las imágenes de su presentación realizó el video de la canción Let’s Get Loud.

‘INVADEN EL CAMPO’

Sin importar su nacionalidad, las mujeres han tenido una importante participación en este evento. Según la agencia El Universal, Ella Fitzgerald fue la primera mujer en participar en un medio tiempo del Super Bowl. Apenas hay algunas fotos. Su actuación no se filmó, pero los testimonios de los asistentes al estadio Tulane, en Nueva Orleáns, señalan fue uno de los shows más espectaculares. Ella Fitzgerald también fue la primera afroamericana y la primera celebridad en hacerlo, ya que hasta antes que ella la participación estaba a cargo de las bandas de música universitarias. Pero el 16 de enero de 1972, Fitzgerald junto con Carol Channing ofrecieron un show en homenaje a Louis Armstrong, quien había muerto el año anterior. Justo 40 años después sucedió el espectáculo de medio tiempo con mayor rating protagonizado por una mujer. Madonna presentó una alegoría a la esclavitud con una puesta en escena que le sirvió de marco para interpretar Music al principio y Like a prayer al final. Más de 114 millones de personas la vieron, su récord de audiencia apenas duró tres años porque Katy Perry, con 12 minutos de show, logró ser vista por 118.5 millones de personas. En tercer lugar de las artistas más vistas en el medio tiempo está Beyoncé, con 110.8 millones de televidentes que fueron testigos de un breve reencuentro de Destiny’s Child, el trío que dio a conocer a la intérprete. Gloria Estefan es la única artista que ha participado dos veces en este evento: en 1992 y en 1999. En la primera ocasión interpretó Get on your feet, mientras que en la segunda hizo Oye. La mujer más polémica ha sido, obvio, Janet Jackson, cuyo final implicó una provocación: Justin Timberlake le rompió la parte de la chaqueta que le cubría el pecho derecho. Otras mujeres que han realizado participaciones memorables en el Super Bowl son:

DIANA ROSS, XXX

El 28 de enero de 1996 en el Sun Devil Stadium en la ciudad de Tempe, Arizona, los Cowboys derrotaron a los Steelers. Diana Ross cantó gran parte de sus éxitos como Stop! In The Name Of Love, You Keep Me Hagin’On, Baby Love y You Can’t Hurry Love, Why Do Fools Fall In Love, Chain Reaction, Ain’t No Mountain High Enough, Take Me Higher y con I Will Survive, la diva se retiró del escenario en un helicóptero.

BRITNEY SPEARS, XXXV

Aunque no fue la estrella principal, la presencia de Britney Spears destacó en el 2001. Su presentación al lado de los chicos de N SYNC, Nelly, Mary J. Blinge y legendaria banda Aerosmith hizo de esa presentación uno de los momentos más icónicos de la cultura pop.

KATY PERRY, XLIX

El show musical de la Super Bowl 49 estuvo protagonizado por Katy Perry. La cantante arrancó el espectáculo a lo grande apareciendo en escena sobre un tigre monitorizado e interpretando uno de sus grandes hits, Roar. Después, compartió el escenario con Lenny Kravitz y la rapera Missy Elliott en una actuación en la que también sonaron otros temas muy conocidos como Get Ur Freak Out y I Kissed a Girl y en la que se cambió hasta cuatro veces de vestuario.

LADY GAGA, LI

Lady Gaga arrancó su presentación volando sobre el público. Después con pirotecnia, malabares, coreografías y, sobre todo, con sus grandes éxitos encadenados como Pokerface, Born This Way o Telefone, arrasó en el medio tiempo. Hasta 300 drones dibujaron estrellas, su espectáculo es considerado el más caro de la historia de la Super Bowl. Gaga impresionó a las más de 72 mil personas presentes en el Estadio NRG, en Houston, Texas y a los aproximadamente 110 millones de espectadores que se dieron cita para ver el triunfo de los Patriotas ante los Halcones de Atlanta. Su actuación ha sido una de las más ovacionadas.