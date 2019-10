Se desata conflicto entre ejidatarios en Viesca

Ejidatarios de Nuevo Margaritas, de Viesca, desmintieron a integrantes de la Central Campesina Cardenista, sobre los señalamietos hechos por el despojo de tierras, para lo cual están mediante plantones en el Juzgado exigen la destitución de jueces a quienes acusan de actos de corrupción.

Señalaron directamente a la secretaria general de la organización Elizabeth Estrada Macías de apoyar a los ejidatarios de San Juan de Villanueva, quienes iniciaron un litigio hace 15 años por la posesión de 537 hectáreas y pese a que ya hay una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, Sexto Distrito a favor de ejidatarios de Margaritas, ahora están recurriendo a un amparo promovido por ejidatarios de Emilizano Zapata, también conocido como Gabino Vázquez como terceros interesados para adjudicarse las tierras, pero en realidad dicen es una "maniobra" que están haciendo para que los de Villanueva puedan quedarse con el predio.

Lo anterior lo manifestó el comisariado ejidal Alejandro Carrasco García, quien aseguró que la organización política está "falseando todo porque ellos metieron amparos y son 20 personas de Gabino Vázquez o Emiliao Zapata y nosotros nos miramos con ellos y nos dijeron que lo que les habían dicho era que querían papelería y la firma, por que les iban a legalizar las tierras, de un terreno que tienen para el lado de la autopista y con esos engaños les sacaron los papeles, pero los presentaron para el conflicto de Margaritas".

El comisariado ejidal dijo que apoyados por la organización campesina, están tratando de detener la ejecución de la reposición de las tierras el cual se debió hacer desde el 2016.

"Ellos lo que buscan es detener el proceso, incluso el año pasado abrieron tierras nuevas pero en el eriazo de nosotros, de lo que se nos iba a entregar y ellos hicieron eso para estar parando la ejecución. Desmontaron sin siquiera hacer el cambio de uso de suelo y no metieron los documentos a Profepa y todo es porque esa asociación de los Cardenistas así se meten a la brava y con puras mentiras, pero también lo que no nos explicamos es porque Profepa está haciendo caso omiso, porque les puso unos sellos de clausura y luego ellos se ampararon, pero luego se nos dió la razón a nosotros y no todavía no se ha actuado".

Alejandro Carrasco recordó que el litigio inició en el 2004 por la propiedad de las las 537 hectáreas y el Tribuanal, les dio sentencia a favor en dos ocasiones; en el 2008 salió la primer sentencia, luego se metió una inconformidad por parte del ejido San Juan de Villanueva y en el 2014 les volvieron a dar el fallo a favor, porque se volvió a iniciar el juicio. Se les ratifica la sentencia y se vuelve a inconformar tanto el ejido Nuevo Margaritas, como San Juan de Villanueva, pero en este caso los primeros lo hicieron debido a que no se les cancelaban los títulos de propiedad, que son con los que está la contraparte argumentaron que son terceros extraños y en el 2016 sale la sentencia firme y se les cancelan los títulos y ahora descubrieron que se están valiendo de los ejidatarios de Emiliano Zapata para seguir "peleando" las tierras, apoyados por la Central Campesina Cardenista.