Joker a través del tiempo

Ya se estrenó una de las películas más esperadas en el año en México, 'Joker', protagonizada por el actor Joaquin Phoenix, el público se encuentra sumamente emocionado por esta entrega que contará la vida del popular villano, desde otro punto de vista.

Pero ¿Qué hace tan esperada esta cinta y cuál es la diferencia del desarrollo del personaje con otras entregas de la franquicia?

Primero que nada hay que tener en cuenta que, si bien, la mayoría conocemos lo básico del Joker gracias a sus diversas participaciones con el 'hombre murciélago', rara vez se ha tratado a fondo su vida.

En sus primeras apariciones en el cómic de Batman en 1940, el Guasón, como es conocido en México, era presentado básicamente como un maníaco homicida, cuya apariencia estaba inspirada en la carta Joker de la baraja de póquer, pero no había mayor trasfondo e incluso se pensó en eliminarlo fácilmente de la historia, sin embargo, el editor Whitney Ellsworth, sugirió dejarlo con vida pues consideraba que el personaje era bastante atractivo para desperdiciarlo.

Con el tiempo la popularidad de éste aumentó, haciéndose más constantes sus participaciones y relevancia en la historia hasta convertirse en el enemigo número uno de Batman.

Gracias a las adaptaciones a series, películas, caricaturas e incluso videojuegos, la franquicia nos ha mostrado diversidad de detalles del Guasón, pero nunca de una manera tan precisa.

En los años 60 para la serie de televisión inspirada en Batman, Joker que fue interpretado por César Romero y era presentado simplemente como un villano desquiciado.

Para la película Batman de 1989 de Tim Burton, el personaje es llevado por Jack Nicholson, dándole otra perspectiva más despiadada al villano con el nombre de Jack Napier, pues en esta entrega él es el responsable de acabar con la vida de los padres de Bruce Wayne, siendo el motivo por el que Btaman busca venganza y termina haciendo que Napier acabe sumergido en residuos químicos, lo que lo vuelve el Joker.

Los años 90 también nos trajeron una de las mejores adaptaciones animadas para Batman con Batman: La serie animada, en la que por supuesto aparecía constantemente el Guasón como el principal enemigo de 'El caballero de la noche'.

A pesar de que la caricatura estaba dirigida a un público infantil y joven, supo adaptar muy bien los conceptos fundamentales de los personajes sin caer en la comedia o el infantilismo, razón por la que la serie podía ser disfrutada por todo tipo de público.

En esta versión se nos revelan más detalles del villano como el antagonista principal y siendo sus apariciones más constantes, así como sus acciones las cuales dejaban de ser simples crímenes como robar, pues aquí el Joker cometía crímenes más elaborados y sádicos que ponían en aprietos al protagonista.

Para 2008 llega la que hasta ahora había sido las mejor adaptación cinematográfica del personaje en la trilogía de The Dark Night, donde el Guasón era interpretado por el fallecido actor Heath Ledger, quien supo darle al villano una perspectiva más cruda que debido a sus acciones y motivaciones para hacerlas lo volvieron sumamente atractivo para los espectadores.

Finalmente en 2016, aparece un nuevo Joker, interpretado por Jared Leto, con participaciones efímeras en la cinta Escuadrón Suicida, donde si bien no se nos explica mucho sobre su pasado, conocemos una parte de él gracias a su pareja Harley Quinn. Sin embargo, tal como la cinta, la adaptación del personaje no convenció lo suficiente a los fanáticos.

Tras el anunció de la cinta llamada simplemente Joker, la emoción por parte del público no se hizo esperar y es que gracias a los tráilers, su sinopsis, la crítica y advertencias respecto a la clasificación de edades de la cinta, se ha ganado a pulso popularidad para ser una de las entregas más esperadas del año junto a títulos como Avengers: End Game e IT: Capítulo Dos.

Uno de los aspectos más mencionados es sin duda lo brillante que luce el trabajo del actor estadounidense Joaquin Phoenix, quien en las pocas escenas mostradas en los avaneces de la película demuestra capturar a la perfección la esencia del personaje.

Cabe destacar que en esta entrega, Joker, cuyo verdadero nombre es Arthur Fleck, es presentado como un comediante fracasado quien tiene una vida llena de desgracias, siendo precisamente el detonante de esto su descenso a la locura y lo que lo llevará a convertirse en el villano que todos conocemos.

Además esta cinta nos permitirá conocer otros detalles del emblemático personaje, como su familia, su pasado y su perspectiva ante la sociedad en la que vive, siendo estos puntos claves para su desarrollo.

Con estos elementos, la adaptación de Phoenix como Joker podría convertirse en la favorita del público.

Apenas este 4 de octubre se estrenó a nivel mundial Guasón (The Joker), la nueva película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como protagonista, y los primeros resultados no se han hecho esperar: ya superó toda expectativa.

Tras aplaudir el guión y la dirección, mención aparte tiene Phoenix, el actor estadounidense de 44 años nacido en Puerto Rico, quien debutó en la televisión en 1982 como parte del elenco de la serie Seven brides for seven brothers.

Para el referido personaje, Joaquin se sometió a una dieta y perdió cerca de 24 kilos durante el proceso de su transformación, además de que trabajó muy en particular con la voz que le daría y, sobre todo, con la hipnótica carcajada.

El resultado: "Joaquín Phoenix merece el Oscar, el León, el Oso y todo", "Oro olímpico, Balón de Oro, Premio The Best, el Grammy y hasta un Nobel, merece todos los premios que existan", "Orejas, rabo e indulto", se lee en las redes sociales.

Arthur Fleck es el nombre del hombre que se convierte en Guasón. Es una persona que, pese a ser ignorada por la sociedad, desea hacer reír a la gente y encontrar una conexión con alguien más.

Sin embargo, su vida es trágica y compleja, sus emociones frágiles y se contraponen, su mente comienza a perder el balance. Ese es el origen de uno de los villanos más temidos y reconocidos, el archienemigo de Batman.

Ocho minutos de ovaciones recibió Phoenix en el Festival Internacional de Venecia, donde la cinta que protagoniza recibió el León de Oro, el máximo reconocimiento que otorga el encuentro cinematográfico.

"Se ganó tranquilamente el Oscar", "Una actuación magnífica y espeluznante", "No ha habido un Oscar más claro", "Gran tributo a (Jack) Nicholson y (Heath) Ledger, y además los superó de una manera excelsa", continúan los mensajes de los internautas.