Quitarán pensión a 13 'considerados'

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que su Gobierno hará lo conducente para dejar sin efecto la pensión de las trece personas del Sindicato de Trabajadores de Lerdo con el Registro No. 34 en el Tribunal Laboral Burocrático que falsificaron los dictámenes médicos para pasar al rubro de "consideradas" (pensionadas) en la recta final de la administración de la expresidenta municipal, María Luisa González Achem. "Porque no tienen derecho a esa prestación o a estar pensionados", señaló.

Comentó que instruyó a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para que determine las consecuencias legales y actúe contra quien resulte responsable.

"Yo no sé en qué responsabilidades caigan pero ahí yo he instruido que lo que toque pues que le den hacia adelante", afirmó.

Martínez Cabrera mencionó que desde que inició la administración municipal únicamente ha tenido un acercamiento con el líder sindical, Bruno de la Cruz Hinojosa, y que después de este hecho, "tenemos la obligación de sentarnos a platicar los dos".

"El área jurídica pidió un informe al propio ISSSTE donde debe haber un dictamen de un comité técnico de médicos para que dictamine tu incapacidad, ahí en el oficio que nos contestan es que no obra ningún expediente, que no están enfermos que ni siquiera se hizo ningún trámite, entonces no sabemos de dónde salieron esos oficios donde ellos metieron que tenían esa incapacidad, esa será parte de la investigación que la hará el propio Instituto, el ISSSTE, quien hará lo conducente porque pues es a ellos a quien les están falsificando esa documentación", precisó.

El Siglo de Torreón informó que el Ayuntamiento de Lerdo detectó la falsificación de 13 de 24 dictámenes médicos de personas incorporadas al Sindicato de Trabajadores de Lerdo que pasaron al rubro de "consideradas" en la administración 2016-2019.

La información fue revelada el viernes después de una solicitud que el Municipio le hiciera a la subdelegación del ISSSTE en Durango y en la que se identificó que en los archivos de esta última no existen dichos documentos, además de que los supuestos informes médicos con los que se aprobaron las pensiones de los trabajadores en la recta final del trienio de González Achem, no fueron firmados por médicos del Instituto.

Gerardo Lara Pérez, secretario técnico del Ayuntamiento, explicó que se solicitó información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acerca de los dictámenes médicos que varias personas adjuntaron sobre la solicitud de pensión que en su momento entregó el secretario general del Sindicato, Bruno de la Cruz Hinojosa al Municipio.

Según el funcionario, luego de estas irregularidades, el ISSSTE informó que presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable en la instancia federal además de que el Municipio haría lo propio.