El intratable Justin Verlander

n Novato del Año en la Liga Americana (2006). n Jugador Más Valioso de la Americana (2011). n Ganador del Cy Young (2011). n Triple Corona de pitcheo (2011). n Campeón de la Serie Mundial (2017). n Miembro del club de los 3,000 ponches. n Junto a Nolan Ryan son los únicos pitchers con 3,000 o más ponches y tres o más juegos sin hit ni carrera. Más victorias en playoffs Jugador JG 1. Andy Pettitte 19 2. John Smoltz 15 3. Justin Verlander 14 4. Tom Glavine 14 5. Roger Clemens 12 Más ponches en playoffs Jugador Cant. 1. John Smoltz 199 2. Andy Pettitte 183 3. Justin Verlander 175 4. Roger Clemens 173 5. Clayton Kershaw 169 - Pasan y pasan los años y Justin Verlander sigue demostrando que es uno de los lanzadores más confiables y dominantes de las Grandes Ligas ya sea en temporada regular o en los playoffs. Recién el pasado viernes logró su victoria 14 en la postemporada tras una soberbia actuación ante los Rays de Tampa Bay; el derecho permitió tan solo un imparable y no aceptó carreras en siete entradas de trabajo, en las que dio tres bases por bolas y ponchó a ocho enemigos. Con ese triunfo igualó a Tom Glavine en el tercer lugar de más victorias en postemporada, colocándose a una de alcanzar a John Smoltz que tiene 15, mientras que Andy Pettitte es el líder en la historia de la "Gran Carpa" con 19. SELECCIONADO POR DETROIT Verlander fue elegido por los Tigres de Detroit en la segunda selección de la primera ronda del Draft de 2004, gracias a su brillante carrera colegial en la Universidad Old Dominion, donde rompió varios récords de la escuela. En tres años recetó 427 ponches en 335 innings y dos tercios, con una excelente efectividad de 2.57. Tras pasar un año en las menores, Justin debutó en 2005, pero no le fue bien. Perdió los dos juegos que abrió y terminó con un alto promedio de carreras limpias permitidas de 7.15 en tan solo 11 innings y un tercio. SE CONSOLIDA Sin embargo el año siguiente se consolidó como abridor y terminó con marca de 17-9, siendo pieza fundamental para que su equipo llegara a la Serie Mundial, aunque perdió los dos juegos que abrió en el "Clásico de Otoño" ante Cardenales de San Luis, que terminaron coronándose en cinco encuentros. El 2011 fue el mejor año en la carrera de Verlander, el espigado lanzador ganó el premio Cy Young de la Liga Americana de manera unánime tras lograr la triple corona de pitcheo con 24 triunfos (5 derrotas), 2.40 de efectividad y 250 chocolates. Sin embargo volvió a fallar en la postemporada y Detroit quedó eliminado ante los Rangers en la serie de campeonato. La siguiente campaña volvió a brillar en el centro del diamante, guiando a su equipo a una nueva Serie Mundial, sin embargo los Tigres se volvieron a quedar cortos tras ser barridos por los Gigantes de San Francisco. LLEGA A HOUSTON Los Tigres llegaron un par de veces más a la postemporada, pero sin tener éxito, por lo que a finales de la campaña de 2017 canjearon a Verlander a los Astros, un equipo con serias probabilidades de llevarse el campeonato. Con Houston, Justin ganó sus cinco aperturas de la campaña con impresionante efectividad de 1.06, mientras que en la postemporada fue pieza fundamental para que los Astros consiguieran el primer título de su historia, tras derrotar en siete juegos a los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado Verlander y los Astros apostaban por el bicampeonato, pero quedaron eliminados en la serie de campeonato de la Americana ante Medias Rojas de Boston. En esta postemporada Houston es el máximo favorito para las casas de apuesta, ya que cuenta con excelentes abridores, un sólido bullpen y una poderosa ofensiva. Para esta temporada, Verlander es uno de los fuertes candidatos para conseguir su segundo Cy Young, ya que lideró la Liga Americana con 21 triunfos, fue segundo en efectividad con 2.58 y en ponches con 300; la pelea está con su compañero Gerrit Cole, quien ganó 20 juegos con 2.50 de efectividad y 326 chocolates. Lo que podría inclinar la balanza para Verlander fue el juego sin hit ni carrera que lanzó el primero de septiembre ante los Marineros de Seattle, donde retiró en orden a los últimos 26 bateadores. En marzo de este año Verlander firmó una extensión de contrato de dos campañas con los Astros, en las que ganará 33 millones de dólares por temporada, al final del trato, el derecho tendrá 38 años de edad.