Critica a Marysol y José Joel Sosa

La cantante Alejandra Ávalos aseguró que Marysol y José Joel exageraron sobre el supuesto "ocultamiento" del cuerpo de su padre José José, pues considera que Sarita tomó la decisión que creyó conveniente, sin malas intenciones, "no creo que sea malévola".

"Yo espero que este episodio entre los tres hijos de José José y la viuda Sara Salazar termine lo mejor posible y el cuerpo de él pueda regresar a México para los homenajes que se merece", apuntó la también actriz, quien comenzó su amistad con el cantante tras filmar con él la película Perdóname todo.

Mencionó que como conoció bien tanto al intérprete de Almohada como a su familia, se permitió opinar sobre lo que se ha dicho que la hija menor del cantante, Sarita, evitó dar información a sus medios hermanos sobre el lugar donde estaban los restos de su padre.

"Yo creo que Marysol y José Joel exageraron, y creo que la ropa sucia se lava en casa para evitar lo que ahora está pasando, que la viuda Sara Salazar se niegue a traer el cuerpo de José José a México por miedo, ya que se generó un clima de odio hacia ellas", apuntó.

Para la cantante, es lógico que no deseen traer los restos del artista porque el panorama para ambas no es favorable. Por eso, insistió, todo debió quedar en familia y no agregar a la prensa.

Visiblemente molesta, la intérprete culpó a los medios de comunicación de ser los que han propiciado el linchamiento y odio hacia la joven de 25 años, quien guardó silencio tras la muerte de su padre, ocurrida el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida.

"José José no crió a un ser maligno, yo no creo que él en sus cabales y después de haber sido tan amoroso, haya creado a un ser humano malo, más bien creo que los medios de comunicación exacerbaron el odio hacia una mujer que no supo cómo manejar la situación. Es una mujer que no supo manejar las cosas y no se merecía esto", dijo.