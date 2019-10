Detectan fallas en protocolos

En los operativos del Alcohol´ímetro no son encendidas las torretas de las patrullas, tampoco hay representantes de Derechos Humanos ni de Salud.

En lo que va de este año, el Consejo de Vialidad y el Consejo Municipal de Seguridad Pública han solicitado que se revise el protocolo del alcoholímetro y se respete, ya que como las anteriores, hay varias irregularidades.

Pedro García Aranda, presidente del Consejo de Vialidad, asegura que se ha pedido directamente al director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, que se cumpla debidamente el protocolo, pero no han obtenido respuesta.

Señaló que en los operativos de referencia que se instalan en la ciudad los jueves, viernes y sábados, "no están tampoco elementos de seguridad pública porque solamente se les llama cuando los necesitan para someter alguien al orden o para persecuciones. A mí me intentaron agredir hace poco en uno de los filtros".

Admitió que hay muchas quejas ciudadanas por la manera como se desarrollan estas revisiones y no hay confianza en los mismos.

De acuerdo con el Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de Alcoholimetría elaborado en conjunto por el Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), en los filtros de revisión debe haber visores ciudadanos, de ONG's y hasta medios de comunicación pueden estar presentes.

Los propios agentes de tránsito deben hacerse visibles para alertar a los conductores de la presencia del Filtro de revisión de alcoholemia.

Los representantes de Derechos Humanos, brindan transparencia y legalidad a los procesos, mientras que la Secretaría de Salud, legitima acciones conjuntas.

Además, la presencia de las organizaciones no gubernamentales y/o de la sociedad civil, legítima a su vez las acciones gubernamentales.

La prensa es necesaria en el lugar, porque difunde los mensajes a la población en general.

En lo que respecta a Protección Civil, apoya en los procedimientos de emergencia.

Debe haber policías en los filtros del alcoholímetro para que remitan al Ministerio Público a los conductores en estado de ebriedad.

Esas son las pautas del procedimiento que se debe seguir.

Por otra parte, García Aranda, quien acude como visor a los operativos, expresa que otra solicitud que se ha hecho es lo relacionado con el estado de los aparatos.

"Desconocemos si los equipos que utilizan para los exámenes están calibrados".

"Les hemos pedido que nos muestren cada cuándo se revisan los alcoholímetros, qué empresas o laboratorios lo hacen, cuánto pagan y el estado en que se encuentran. Pero no nos hacen caso tampoco".

El representante del Consejo aseguró que en estas demandas también ha participado el Consejo Ciudano de Seguridad Pública y también ha sido ignorado.

Freno a los abusos en

filtros