Descartan muertes por rickettsia

Es falso que recientemente haya muerto una familia de Tlahualilo por rickettsia, enfermedad transmitida por la mordedura de una garrapata, como circula en redes sociales y varios medios de comunicación, asegura el jefe de la Jurisdicción Número Dos, Luis Manuel Ortega Amador.

Sin embargo, sí se registró un caso lamentable en el año 2017, mismo que fue informado con oportunidad por El Siglo de Torreón.

"Ahorita no ha habido nada, ya me comuniqué a Durango con el doctor Esteban Montoya y me dice que no es verdad, que es un caso que se presentó en 2017".

Informó que incluso no hay reportes de casos de rickettsia en lo que va de este 2019 y tampoco tienen registrados casos sospechosos. El fallecimiento de tres integrantes de una familia originaria de Tlahualilo se registró en septiembre del 2017.

En el mes de octubre autoridades sanitarias y del municipio en mención incineraron la vivienda como medida de prevención y además realizaron brigadas de salud para prevenir y detectar posibles contagios. Afortunadamente no se registraron más casos. Sin embargo, el pasado viernes comenzó a circular esa información en varios medios de comunicación locales y nacionales y la nota se viralizó, por lo que tuvo que ser desmentida por las autoridades de Salud.

Según la Secretaría de Salud, la rickettsiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género Rickettsia asociadas a las malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas.

La transmisión de este microorganismo por la picadura de una garrapata infectada, tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39 °C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal. La gravedad de esta enfermedad varía y su letalidad va del 5 al 40 por ciento.