Revelan póster de la cinta No time to die en Día Mundial de James Bond

El 5 de octubre de 1962 se estrenó Dr. No, la primera película del Agente 007, fecha en la que actualmente se celebra el Día Mundial de James Bond, motivo por el cual se dio a conocer el primer póster de la nueva cinta del espía, No time to die.

El actor británico Daniel Craig es desde 2006 “James Bond”, y hoy en día se encuentra en el rodaje de lo que será su quinto y último largometraje bajo la piel del agente. No time to die, que se prevé llegue a los cines en 2020, es dirigida por Cary Fukunaga. Contará con la cubana Ana de Armas como la “Chica Bond” y con Rami Malek como el villano de la historia. Escrita por los guionistas habituales de la franquicia, Neal Purvis y Robert Wade, se sabe que al comienzo de la trama el agente no estará en activo y se le verá disfrutar de la paz y la tranquilidad de Jamaica, aunque esta calma le durará poco. En el marco del Día Mundial de James Bond, este sábado se liberó el primer póster oficial de la película número 25 del espía, en el que aparece Craig de forma casual y muy elegante vistiendo un esmoquin negro. Ver esta publicación en Instagram Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 Una publicación compartida por Universal Pictures UK (@universalpicturesuk) el 5 de Oct de 2019 a las 4:01 PDT Esta será la última misión de Daniel como “007”, hasta el momento se desconoce el nombre de su sucesor. Antes de Craig el personaje estuvo a cargo de los actores Pierce Brosnan (1995-2002), quien protagonizó cuatro filmes. Entre los predecesores también se encuentran: Timothy Dalton (1987-1993), con dos producciones; Roger Moore (1973-1985), con siete cintas; y Sean Connery (1962-1971), el primer “James Bond”, quien estelarizó siete películas.