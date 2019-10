Miley Cyrus responde a quienes la critican tras besarse con Cody Simpson

Luego de que la cantante estadounidense Miley Cyrus fuera captada este jueves besando al cantante australiano Cody Simpson en un restaurante, la intérprete de Wrecking Ball rompió el silencio y dio su respuesta al respecto.

Durante el día de ayer, circularon por Internet unas fotografías de la estrella pop junto a Cody Simpson en un restaurante de Los Ángeles besándose.

gente miley y cody están saliendo esto no es un simulacro pic.twitter.com/otlxNMRr6x — sergio (@anxietysel) October 4, 2019

Las imágenes fueron publicadas por el portal TMZ en donde se puede ver a la artista de 26 años plantándole un beso a Simpson de 22.

Según reporta una fuente a E! News, Miley estaba "vestida casualmente con una camiseta sin mangas", y Cody "notó que las personas los veían, por lo que trataron de salir corriendo", afirmó.

Al revelarse las imágenes, la cantante respondió a todas aquellas personas que la han criticado en un extenso mensaje a través de sus redes sociales, en la que señala que los hombres exitosos no son expuestos de la misma manera, alegando que usualmente son vistos como “leyendas” o “rompecorazones”.

“1. Yo sé que el público se siente involucrado en mi relación pasada porque ellos sienten que la vivieron desde el principio… Yo pienso que es por eso que la gente siempre ha sentido que tiene derecho sobre mi vida y cómo la vivo, porque me han visto crecer… Pero ahora he crecido y tomo decisiones como una adulta que sabe la verdad/ detalles/realidad. Las personas solo “saben” lo que ven en Internet”, comienza Cyrus el texto.

“2. Los hombres (especialmente los exitosos) son RARAMENTE avergonzados. Ellos se van de una mujer a la siguiente la MAYORÍA de las veces sin consecuencias. Ellos usualmente reciben referencias de ‘leyendas’, ‘rompecorazones’, ‘G’, ‘hombre de mujeres’, etc….. ¡Mientras que a las mujeres les llaman zorras o prostitutas! Yo solo estoy intentando SOBRELLEVAR/ sobrevivir en un mundo ‘de hombres’… Si no podemos vencerlos, ¡únete! Si nuestro presidente puede ‘¿¡tómalas por la v…’ ¿no puedo tener un beso y un tazón de açaí?!?!”.

“3. Me niego a permanecer reclusa y ‘salir’ de casa porque A. Eso no es divertido B. Es extremadamente incómodo / me pone en una posición vulnerable ... Me gustaría compartir una actividad con alguien con quien estoy saliendo y no quedarme atrapada en casa con casi nada que hacer excepto ver ‘Netflix y relajarse’".

“4. Esta cosa de ‘citas’ también es nueva para mí. Nunca he sido una mujer ‘adulta’ / adulta experimentando esto ... Estuve en una relación comprometida durante casi toda mi adolescencia y principios de los 20 años; con la excepción de algunos descansos, que por lo general en esos momentos estaba trabajando duro con no mucho R&R ... y ‘conocer’ / ‘confiar’ en las personas en mi posición es realmente difícil. No me compadezcas, eso no es lo que te pido. ¡Tengo una gran vida que no cambiaría por ‘privacidad’, pero POR FAVOR, no me hagas esto incómodo! ¡Estoy tratando de hacer la luz y, como siempre, BURRARME de mí mismo y de la percepción que el público tiene de mí! Acostúmbrate a las citas, ¡aquí es donde estoy! #HotGirlFall ", finaliza la cantante el mensaje.