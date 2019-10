En alto riesgo, 30 rastros municipales

Un total de 30 rastros municipales se encuentran catalogados como de alto riesgo en medidas sanitarias para la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprised), pues todavía hacen matanzas en el suelo.

Crescencio Beltrán Beltrán, comisionado de la Coprised, dijo que ellos tienen detectado en todo el estado un total de 30 rastros municipales donde la vigilancia al servicio que realizan es constante.

Son rastros, dijo, que tienen permiso pero no infraestructura porque realizan la matanza de animales en el piso y el sacrificio no es humanitario y los desechos son tirados a la basura, no tienen ningún tipo de tratamiento.

El problema es que estos rastros están instalados en poblaciones con menos de cinco mil habitantes

Existen otros tres rastros en la categoría de riesgo, a los cuales les hace falta alguna medida sanitarias para eliminar la categoría en que se encuentran y están ubicados en poblaciones de más de 50 mil habitantes.

Estos tres rastros tienen por lo general un permiso oficial que se les entregó a carnicerías para que puedan hacer ellos mismos la matanza de sus animales, solo les falta alguna medida sanitaria por cubrir al 100 por ciento, explicó el funcionario.

Beltrán Beltrán reconoció que al tomar las riendas de la Coprised en el 2016 detectaron que existían mataderos de animales clandestinos por todos lados, incluso, en su momento en algunos no permitieron la entrada de las autoridades de la Coprised.

Pero poco a poco se fue normando la existencia de estos rastros que los fueron obligando a cumplir con las normas oficiales mexicanas 194 y 251 en materia de salud o fueron desapareciendo.

Aunque no descarta que todavía pudieran quedar algunos clandestinos, reconoce que se está haciendo la lucha por eliminarlos u obligarlos a ir cumpliendo las normas mencionadas.

En Durango solo se tienen dos rastros municipales confiables al 100 por ciento y cinco rastros con nominación TIF, es decir, con verificación diaria de las autoridades sanitarias federales.

"Estamos capacitando a los alcaldes actuales sobre este tema para que en la medida presupuestal que tengan, traten de mejorar los rastros que tienen y cumplir lo más que se pueda las normas oficiales mexicanas", señaló, principalmente el dejar de sacrificar con cuchillo y en el suelo.