Piden más atención a paso a desnivel 11-40

Demandan que el paso a desnivel 11-40 del bulevar Miguel Alemán y el crucero inteligente tengan la atención necesaria debido a los constantes accidentes que ahí se presentan por la falta de señalamientos y a que dicha vialidad ya quedó rebasada por la carga vehicular.

El empresario Oswaldo Santibáñez manifestó que se trata del principal acceso a la ciudad, por el que diariamente pasan unos 100 mil vehículos y sin embargo, carece de señalamientos adecuados y las condiciones necesarias para que automovilistas, ciclistas y peatones transiten con seguridad.

Recordó que desde 2013, cuando se concluyeron las obras de ampliación en el paso a desnivel 11-40, quedó pendiente la construcción de un acceso adecuado para ciclistas y peatones, el cual estaría a cargo de la empresa Ferromex.

Consideró que gran parte de los accidentes se deben a que los automovilistas tratan de esquivar a los ciclistas que circulan por el desnivel, y quienes por desgracia no tienen un acceso seguro, pues por la parte superior es sumamente peligroso dado el paso del tren y además, la compañía ferroviaria utiliza esta zona como espuela y estaciona sus vagones.

En el cuerpo con dirección a Torreón son más frecuentes los choques por alcance debido a que quienes van hacia la vecina ciudad, transitan sobre los que llevan al Rebollo Acosta y luego invaden carriles para incorporarse en su trayecto. También se debe a que quienes esperan el semáforo por la desviación al Rebollo, en ocasiones forman filas.

En ocasiones, se han presentado accidentes en cadena, es decir, suceden en puntos donde ya ocurrió algún percance e incluso con la presencia de elementos viales que resguardan el área, como sucedió recientemente en una carambola que intervinieron 12 vehículos, entre los que estaba el de una aseguradora que acudió a tomar conocimiento del accidente.

"No hay día de la semana en que no se presenten coaliciones por alcance o atropellamientos", y consideró que otro factor es la falta de señalamientos, pues los pocos que había se retiraron por colocar las figuras de lámina con emblemas y personajes de la región, en tanto que los pocos que hay están mal dirigidos, de manera que no se reconocen los altos, retornos y preferencias de los carriles.

Santibáñez destacó que el crucero inteligente del bulevar Alemán y el Rebollo Acosta ya quedó rebasado por el incremento en la carga vehicular, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales para que tome cartas en el asunto y le dé a esta vía de comunicación las condiciones de seguridad necesarias.

Consideró que en el corto plazo, se debe considerar la construcción de un puente vehicular de flujo continuo, para acabar con los embotellamientos que ahí se presentan.

Esto, además de retomar la construcción de un acceso para peatones y ciclistas con la intervención de la empresa Ferromex, lo cual no se ha concretado en las dos últimas administraciones municipales.