Recibe medicina tras un mes de espera

Tras un mes de espera y luego de acudir tres veces por semana a la farmacia para preguntar por su medicamento, finalmente Don Víctor, portador de VIH, recibió este viernes su medicina, Darunavir, por parte del Hospital General de Zona N°16 del IMSS, que tuvo que hacer la compra directamente para poder dárselo, pues por causas desconocidas no lo han mandado de nivel central, en México.

Don Víctor acudió el pasado jueves por la tarde a su cita con el médico, quien no pudo darle sus recetas este día porque no tenía lo mas indispensable con lo que debería contar cualquier médico del IMSS, que es un block de recetas médicas.

"Yo lo que veo es que ya les falta todo aquí en el IMSS, por eso el doctor me dijo que me daría la receta este viernes, muy amable me comentó que podía mandar a un familiar en vista de mi estado de salud", dijo Don Víctor, quien ahora tiene la duda respecto a si cada mes va a estar batallando para que el IMSS pida su medicamento, del cual depende su vida.

"Y no nada mas soy yo, somos todos los que tenemos VIH y le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ayude, que no nos deje sin nuestro medicamento que tanto necesitamos, yo me he sentido muy mal y puras vueltas", dijo el hombre de 67 años de edad.

Fue apenas en el mes de julio que Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, aseguraba que este Instituto garantizaba a los casi de 60 mil derechohabientes que viven con VIH/SIDA el acceso a medicamentos antirretrovirales, a fin de llevar una mejor calidad de vida y el control de su enfermedad.

Discurso pronunciado en el Foro Comunitario Internacional que organiza la Sociedad Internacional de SIDA, a donde acudió en representación del director general del Seguro Social en el país, Zoé Robledo. Fue una conferencia mundial, la más importante sobre aspectos científicos de VIH/SIDA.

No obstante, la realidad es diferente. Por lo pronto en la clínica N° 16 del IMSS no se ha contado durante un mes con la medicina para los portadores de VIH, cuyo costo además está fuera del alcance del bolsillo de cualquier mexicano promedio.