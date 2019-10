Verlander, intratable en victoria de los Astros

- Cuando se le preguntó qué fue lo que sus Rays de Tampa Bay hicieron mal, el mánager Kevin Cash inventó una palabra con el apellido de Justin Verlander.

Cash quería resumir que el abridor de los Astros de Houston les sometió por completo.

Verlander lució como el as de octubre que suele ser, el venezolano José Altuve pulió su historial en postemporada y los Astros se mantuvieron encendidos para derrotar el viernes 6-2 a los Rays de Tampa Bay al abrir su Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Astros, que ganaron 107 juegos _récord del equipo_ para tener el mejor registro de las mayores, iniciaron su búsqueda de un segundo título de la Serie Mundial en tres años contra un equipo de los Rays que venció 5-1 a Oakland en el juego de comodines esta semana.

Verlander mantuvo su dominio este año cuando registró la mayor cantidad de triunfos de las Grandes Ligas con 21, al permitir sólo un sencillo en siete innings en blanco. Ponchó a ocho y mejoró a 8-0 en 12 apariciones en su carrera en Series Divisionales de la Americana.

El derecho no pudo contener la risa cuando le contaron que Cash había transformó su apellido en verbo para describir su actuación en el montículo.

"Es un elogio buenísimo", señaló Verlander. "No sabía decir otra cosa, más nada".

El abridor de los Rays Tyler Glasnow había permitido sólo tres sencillos cuando caminó a Josh Reddick en cuatro lanzamientos para abrir la quinta entrada. Ponchó a George Springer, pero Altuve le pegó un jonrón de dos carreras al mandar una bola rápida a los asientos del jardín izquierdo.

Altuve ha dado cuadrangular en el primer juego de la Serie Divisional de la Americana tres años seguidos, y el venezolano tiene ahora nueve vuelacercas en 33 encuentros de postemporada en su carrera.

"No me sorprende que José aparezca con un tremendo swing", dijo el manager de los Astros AJ Hinch. "Es como un reloj, en cada serie divisional se destapa con un juegazo".

El cerrador mexicano Roberto Osuna colgó el cero en la novena entrada, en la que no permitió imparables, no dio bases por bolas y ponchó a dos enemigos; no se llevó el salvamento debido a la diferencia de cuatro carreras que tenían los Astros.

El segundo juego es hoy, cuando Gerrit Cole, quien ha ganado 16 decisiones consecutivas y lideró las mayores en ponches, se mida con Blake Snell de Tampa Bay.