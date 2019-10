tips, tips, tips...

ESTAMBRE EN LOS REGALOS

Aproveche todos esos sobrantes de estambre que tiene y que por ser muy poca su cantidad no le sirven para nada, vea en qué. En vez de usar un listón en las envolturas de sus regalos, haga que circule el estambre, entrelace colores, haga una cadena, combine. Le quedarán muy bonitos.

Si ha usado usted ese pegamento líquido blanco cuya tapa tiene forma de cono, con un pequeño orificio en el centro, muchas veces se habrá contrariado porque no sale el contenido del envase, es que el agujerito se ha tapado con el pegamento que ha quedado alrededor y que se reseca. Para evitar este resultado, inserte simplemente un palillo de dientes en el orificio cada vez que use la sustancia. Cuando la necesite la próxima vez, quite el palillo e inmediatamente saldrá libremente. Procure no introducir todo el palillo en el agujero del envase, pártalo por la mitad y deje afuera una buena parte para que pueda sacarlo fácilmente.

Para que tenga usted a mano, ordenadas y sin que se maltraten las tapas de plástico de sus recipientes, doble a la mitad un paño de cocina chico y sus gabinetes son de madera, fíjelo por dentro de las puertas de aquéllos en donde guarda las vasijas de plástico. Ahora coloque las tapas más grandes en la parte de atrás de la bolsa que hizo y las demás adelante, de mayor a menor.

Tenga siempre en su blusa de mano una o dos bolsas de plástico, es increíble el número de veces que la sacarán de apuros. Por ejemplo, para guardar algunas cosas sueltas que compró sin envoltura, para depositar basura y pañuelos desechables cuando se tiene gripa, para proteger su misma bolsa de mano de un aguacero inesperado cuando es nueva y no quiere que se moje o ensucie. Y hasta para su cabeza cuando no lleva paraguas.