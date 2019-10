Denuncian retiro arbitrario de puesto de venta de gorditas

Por más de 30 años, el tabarete de venta de gorditas había permanecido sobre la calzada Río Nazas, entre las calles Fernando Rodríguez y Domingo Valdez, sin embargo las autoridades municipales retiraron el puesto, que es fuente de trabajo de una familia.

Fresvinda Luévano, propietaria del puesto desde hace cinco años, tiempo en el que su esposo adquirió este sitio para poder emprender un pequeño negocio familiar, señaló que el 7 de agosto pasado, las autoridades municipales tumbaron por completo su negocio.

"Ese puesto tendría más de 30 años en el sitio, mi esposo, quien ya falleció, se lo compró en el 2015 a quien era dueña del mismo, desde entonces toda la familia, mis hijos incluidos, nos dedicamos a atenderlo, de ahí nos sosteníamos, pagaba mis derechos, agua, luz, hacía mis pagos al seguro para que contaran con este servicio quienes trabajábamos ahí, es decir todo estaba en orden y solo porque supuestamente, a decir de las autoridades, el puesto permanecía sin funcionar, es decir que no abríamos, fue que decidieron quitarlo", comentó.

Desmintió que lo anterior fuera cierto, ya que dijo, solo fueron algunos días en los que no se abrió porque existieron problemas de salud con los niños que integran esta familia, y quienes requerían de cuidados.

Recordó que fueron vecinos de la zona quienes la contactaron para anunciarle que su tabarete ya no estaba, por lo que acudió con las autoridades municipales, en el área de Plazas y Mercados, donde se le dijo que se había dejado una notificación de aviso pegada en las láminas del puesto, lo cual desmintió la señora Fresvinda, ya que dijo, no había ningún papel.

Tras ello, manifestó la señora Fresvinda, en la misma dependencia le comentaron que habría de pagar una multa de 400 pesos y después de ello recoger su equipamiento de trabajo y regresar al lugar de donde se le retiró, lo cual llevo a cabo paso a paso.

Su sorpresa fue, que al acudir al corralón, se encontró con un puesto totalmente destruido, por lo cual regreso nuevamente con las autoridades para explicarles la situación, quienes le señalaron que ellos no podían hacer nada al respecto.

"Ahora trabajo limpiando casas, pero no es justo, porque yo tenía mi espacio de negocio, ya teníamos una dinámica de trabajo y ahora viene la autoridad a retirar mi tabarete, según que porque la gente cercana denunciaron que era un lugar de resguardo de maleantes, que porque no se abría, o sea nada de eso es cierto, y solo vinieron a decir primero que porque ya no se permitirían este tipo de puestos, luego me dicen que pague la multa, lo recoja junto con mi equipo y me coloque de nuevo en el sitio, luego que me compre un puesto móvil que porque fijo ya no se podrá, y entonces no se ponen de acuerdo, y luego tampoco tengo de donde yo comprar puestos rodantes", subrayó la señora Fresvinda.

Por todo lo anterior, llamó a la autoridad a responder sobre esta situación, "que me paguen mi puesto primero, como quieren que compre algo si destruyeron todo lo que tenía", comentó.

Finalmente dijo que será el próximo lunes 7 de octubre, cuando esta citada a una reunión con el alcalde Jorge Zermeño, por lo que espera pueda resolverse de la mejor manera la situación.