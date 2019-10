Luego de un mes la medicina para VIH

Tras un mes de espera y acudir tres veces por semana a la farmacia para preguntar por el medicamento, finalmente Víctor, portador de VIH, recibió ayer su medicina por parte del Hospital General de Zona N°16 del IMSS en Torreón.

La clínica tuvo que hacer la compra directamente para poder dárselo pues por causas desconocidas no lo han mandado de nivel central.

Víctor acudió el pasado jueves a su cita con el médico, quien no pudo darle sus recetas ese día porque no tenía lo más indispensable con lo que debería contar cualquier especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es un block de recetas médicas.

"Yo lo que veo es que ya les falta todo aquí en el IMSS, por eso el doctor me dijo que me daría la receta este viernes, muy amable me comentó que podía mandar a un familiar en vista de mi estado de salud", dijo Víctor, quien ahora tiene la duda respecto a si cada mes va a estar batallando para que le den su medicamento, del cual depende su vida.

"Y no nada más soy yo, somos todos los que tenemos VIH y le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ayude, que no nos deje sin nuestro medicamento", dijo el hombre de 67 años.

Fue apenas en julio pasado que la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, aseguraba que este Instituto garantizaba a los casi de 60 mil derechohabientes que viven con VIH/SIDA el acceso a medicamentos.

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el SIDA, pero tomarlos a diario ayuda a las personas seropositivas a tener una vida más larga.

