Eso no es cine, dice Martin Scorsese sobre las películas de Marvel

El director de cine Martin Scorsese afirmó que no ve las cintas de Marvel, “Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Las películas de superhéroes no son para mí”.

Creador de cintas como Taxi Driver y Buenos Muchachos, Scorsese comentó en entrevista para la revista Empire: “Honestamente lo más cercano que puedo estar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos”. Para el director, guionista y productor italiano-estadounidense el problema del cine de Marvel es que son incapaces de transmitir emociones humanas. “No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”, señaló. Las polémicas declaraciones de Scorsese surgen justo cuando está por estrenarse su más reciente proyecto cinematográfico El Irlandés, tanto en salas de cine como en plataforma de streaming. El lanzamiento está programado en noviembre próximo. El filme está protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, y se centra en cómo funcionaba el crimen organizado en la posguerra de Estados Unidos. En un avance de la cinta se destacan las técnicas de envejecimiento que se usaron para dar a sus protagonistas una apariencia más joven. En El Irlandés, De Niro interpreta a Frank, personaje que tiene 24 años y que gracias al rejuvenecimiento digital sorprende por su realismo; Al Pacino, en su primera participación en una cinta de Scorsese, da vida al mítico mafioso Jimmy Hoffa; y Pesci encarna a Russell Bufalino. Participa también en el elenco Harvey Keitel como Angelo Bruno.