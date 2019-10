Americanistas hablan de su continuidad en el club

Los colombianos Roger Martínez y Andrés Ibargüen aseguran que son felices y que no hay inconformidad alguna.

A lo largo del año, varias Águilas han volado a Europa, por ejemplo, Diego Lainez (Real Betis), Edson Álvarez (Ajax), Agustín Marchesín y Mateus Uribe (ambos al Porto). La oportunidad de emigrar también acechó a Roger, luego de su buena exhibición en la Copa América.

Pero no hubo acercamientos formales por sus servicios. Además, la contingencia de que varios referentes se hayan despedido del club habría complicado la disponibilidad de la directiva por dejarlo ir.

Sin embargo, el ex del Villarreal negó estar resentido.

"Estoy a gusto, sino no estuviera aquí, uno se va a quedar donde se le trata bien. Si hubiera metido presión también me hubiera ido, mucha gente habla cosas que no son, yo siempre traté de hacer las cosas bien y eso se ha visto a lo largo del torneo".

"Pienso que los rumores siempre van a estar, a veces por ahí hablan muchas cosas que no son, pero no pienso en eso, siempre tuve mi cabeza acá, hablé con Miguel (Herrera), uno siempre tiene el sueño de ir a Europa, cualquier futbolista te dirá que sí. Se lo dije, que si se daba la oportunidad, me quería ir porque es un sueño estar en Europa, pero ya pasó, pienso acá en el América, estoy muy metido en jugar donde me ponga el profe", explicó el casaca 9 de las Águilas.

Por su parte, Ibargüen respondió a los rumores de su salida del conjunto de Coapa.

"Son mentiras, son cosas que quieren desestabilizar. Tengo contrato, tengo mucho tiempo, se especulan muchas cosas, pero tengo la cabeza bien puesta en el América", atizó el volante izquierdo. "Pienso en seguir dándole lo mejor que tengo a este club"; el nacido en Cali, hace 27 años, finaliza su relación contractual con los azulcrema hasta diciembre del 2021.

Aunque las especulaciones puso incómoda a la dupla americanista y relevos por la banda izquierda, al ser cuestionados por sus convocatorias a la Selección de Colombia, ambos sonrieron.

"Siempre es una felicidad grande estar convocado a la selección. Siempre lo digo: 'trabajo al máximo en mi club, para atraer ese llamado', es muy importante estar ahí", replicó Roger, mientras que Andrés apuntó que " es un orgullo estar ahí y más sabiendo que hay jugadores que hacen muy bien las cosas en sus clubes, en América vemos ratificado que el trabajo valió nuestro llamado".