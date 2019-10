1967: Nace Toni Braxton, afamada cantante y actriz estadounidense

La cantante estadounidense Toni Braxton, quien debutó con su álbum homónimo en el número uno de la lista Billboard 200 y se ha hecho acreedora a diversos Discos de Oro y de Platino, llega a los 52 años de vida este lunes.

Toni Michelle Braxton, por su nombre completo, nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland, Estados Unidos. Es descendiente del ministro Michael Conrad Braxton y la cantante de ópera y cosmetóloga Evelyn. Junto con su hermano Michael Braxton Jr. es la mayor de sus cuatro hermanas.

Por las creencias de su padre creció en un hogar estrictamente religioso, por lo que en su infancia cantó en un coro de la iglesia, y no se le permitía escuchar música moderna; sin embargo, cuando sus padres salían aprovechaba junto con sus consanguíneas para ver el programa Soul train.

En 1989, Toni y sus hermanas formaron el grupo The Braxtons, con el que firmaron con la disquera Arista, y para el siguiente año lanzaron su primer y único sencillo, The good life, que no fue un éxito, pero llamó la atención de los productores Antonio "L. A." Reid y Kenneth "Babyface" Edmonds.

Con ellos grabó el demo Love shoulda brought you home, canción que Kenneth y Edmonds escribieron para la jazzista Annita Baker y que sería para la película Boomerang (1992), de Eddie Murphie. Como Baker estaba embarazada, Braxton tuvo la oportunidad de debutar con el tema y el soundtrack Give U my heart. Este corte fue Multiplatino y el comienzo de la brillante carrera musical de Braxton.

Para 1993, con la casa discográfica LaFace Records, publicó su primer álbum homónimo, el cual vendió 10 millones de copias, con lo que se colocó en la cima de todas las listas pop y rhythm and blues.

Con esta placa ganó dos Grammy y dos Premios Soul Train, además de conseguir un Disco de Platino y cosechar favorables críticas.

En el verano de 1996, Braxton editó su segundo álbum, Secrets, que entró en las listas Billboard directo al número dos.

Este trabajo discográfico vendió más de 15 millones de copias, y en él se incluyó el sencillo número uno denominado You’re makin' me high. Sin embargo, la intérprete entró en una batalla legal con su disquera por problemas económicos.

A principios de 2000 y una vez finalizados esos inconvenientes legales, Braxton lanzó el álbum The heat, al que le siguieron dos años después More than a woman y en 2003 Ultimate Toni Braxton y Snowflakes.

En 2004 grabó Platinum & gold collection y The artist collection, mientras que para 2005 se publicaron Breathe again: Toni Braxton at her best, Un-break my heart: The remix collection y Libra.

Dentro de un listado que realizó en 2008 la revista Billboard, por la celebración de su 50 aniversario, en el que se recopilaron las canciones de más éxito en Estados Unidos durante estas últimas cinco décadas, Braxton estuvo ubicada dentro de los primeros 10 lugares por la interpretación de su tema Un-break my heart.

La cantante estuvo en los primeros lugares con artistas como Chubby Checker, con su tema The twist; Carlos Santana, con Smooth, que fue interpretada por Rob Thomas; The Beatles, con Hey Jude; entre otros, que conformaron la lista Hot 100 de Billboard.

Para 2009 participó como presentadora en el concierto VH1 Divas, que tiene fines altruistas y es organizado en apoyo a la Fundación Save the Music, que recoge fondos para apoyar la educación musical en colegios de Estados Unidos.

En 2010, en el mes de mayo publicó su sexta producción discográfica, Pulse, que se colocó en el primer lugar del listado de Billboard R&B/Hip-Hop Albums.

También ha crecido en el cine, género en el que ha participado en películas como The oogieloves in the big balloon adventure (2010), Kingdom come (2001) y Play’d: A hip hop story (2002); en 2005 intervino en tres episodios de la serie Kevin hill.

Durante 2011 se transmitió el reality Braxton family values, que en 19 capítulos mostró la convivencia de la artista con su madre y sus cuatro hermanas: Traci, Towanda, Trina y Tamar.

La primera etapa de la serie se estrenó en abril del mismo año y en ella se dio a conocer el divorcio de la intérprete y el músico Kerry Lewis.