Joker, ¿El Bromas en España?

Con la llegada de uno de los filmes más esperados del año, Joker, ha despertado entre los internautas todo tipo de reacciones, desde comentarios positivos hasta las bromas. Pues en redes sociales se ha difundido una imagen de un espectacular de España en el cual aparece el actor Joaquin Phoenix caracterizado del “Joker” y junto él se aprecia el título de El Bromas.

Dicha publicación se ha convertido en trending topic, sin embargo, se trata de una imagen manipulada. Pues una de las cadenas españolas de cine, Yelmo Cines, anuncia la película con el título original Joker, por lo que se confirma que El Bromas, es totalmente falso.



Si bien se trata de una broma, usuarios se han tomado con humor la publicación y han aprovechado para hacer memes sobre la cinta de Todd Phillips.

Joaquin Phoenix in ‘El Bromas’ movie... soon in cinemas. pic.twitter.com/eg7KmMAjCJ