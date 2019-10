Sin convencer, plan del 'Metrobús'

El proyecto del Metrobús en la Laguna de Durango pretende suprimir 256 concesiones.

Ayer, durante la presentación del proyecto por parte de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Durango ante empresarios, ambientalistas, autoridades municipales y propietarios de las unidades, se cuestionó los datos dedos por la autoridad y el modelo de negocio planteado, mismo que no satisfizo del todo a los concesionarios.

Eugenio Soto, director de Movilidad y Transporte del Estado de Durango, expuso que diariamente poco más de 20 mil usuarios del transporte público de Torreón y otros municipios Coahuilenses cruzan el lecho seco del Nazas para hacer sus actividades en la Laguna de Durango, mientras que de esta entidad son 40 mil las que viajan hacia el vecino estado.

También dijo que diariamente son 121 mil usuarios los que emplean las rutas urbanas y suburbanas en esta parte de la región Laguna. Informó además que actualmente hay 33 rutas en las que operan 490 unidades y que se pretende eliminar 13 rutas, así como 256 unidades.

Esto para que queden 1 ruta troncal, 2 sub troncales y 22 complementarias. Dijo además que la intención es adquirir 21 autobuses de 12 metros, 213 de 8 y 9.5 metros para quedar con 234 unidades cuyo combustible sería el gas. Según Soto, con el ahorro del gas y la venta de las unidades chatarra, los concesionarios la unidad se pagaría sola. Ante la desaparición de las concesiones planteó que a cambio recibirían una especie de acciones. Los transportistas pidieron sustentar todos los datos, pues dijeron que la cantidad de usuarios difiere con sus registros, así como las cantidades de ahorro que plantean. Ante esto señalaron que habrá otras reuniones para cotejar las cifras y aclarar más dudas como lo de las acciones.

Recuento