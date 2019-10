Ana Gabriela Guevara niega que tema de impuestos sea evasión

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Conade, señaló que la condonación de impuestos al que toda persona física o moral se hizo acreedora en el pasado, no se trata de una evasión fiscal, sino de un derecho que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y los gobiernos anteriores lo firmaron.

"La condonación de impuestos no es discrecional de Hacienda, no es algo que se pueda solicitar y lo den al día siguiente. Esto viene a partir de cada sexenio. Era una manera que hacia el gobierno como pago a los empresarios que apoyaban al presidente en turno", comentó.

Guevara mencionó que el caso se ha desvirtuado como algo ilegal o arbitrario, sin recordar que fue un decreto aprobado por la Cámara de Diputados y se gestó desde el 17 de diciembre de 2012 y entró en vigor en mayo de 2013 para que todos los contribuyentes se pusieran al corriente.

"En lo personal la Secretaria de Hacienda no me mandó una carta en la cual se me dijera que por ser privilegiada sería condonada, es un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y fue abierta a todos los contribuyentes del país sin excepción", detalló.

Esto derivo el programa "Ponte al Corriente", en el que se invitaba a los deudores a pagar cierta cantidad de manera inmediata y luego comenzar sus pagos hasta lograr la estabilidad y nivelar a los contribuyentes.

"Lo mío se deriva de una auditoria, me adhiero al decreto, pago y se acabó. Es un derecho, cualquier persona lo puede hacer. Siempre se hacía cada seis años, lo firmó (Enrique) Peña, lo firmó (Felipe) Calderón, lo firmó (Vicente) Fox, todos los formaron porque era algo que históricamente era esperado", apuntó Ana Gabriela.

La deuda de la medallista olímpica de Atenas 2004 con Hacienda inició con 600 mil pesos y luego ascendió a 13 millones pesos, por lo que con el programa le perdonaron nueve millones y lo demás lo pagó.

"Mi caso se deriva de una auditoría de un ejercicio fiscal, mi contador cometió un error que no acreditó asimilados. Lo tipificaron como defraudación fiscal y al tener ese error pague y sin nada. Ahora lo quieren llevar al tema político, se habla de mí y de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena", explicó.

La exvelocista abundó que ahora que Andrés Manuel López Obrador es presidente y dijo que se cancelaba este decreto, "ya no hay condonación de impuestos. Pero se está tratando el tema como si fuera ilegal o como si fuera arbitrario.

"No es un favor político, no hay discrecionalidad, no hay evasión, "ni error por parte nuestra. Como se abrió la puerta me metí y lo robé. Lo quieren desvirtuar. En 2013 pagué siendo Senadora y solicité el perdón y me lo otorgaron. Porque pagué", afirmó Guevara.