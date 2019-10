Édgar Zaldívar asegura que Atlas cuenta con poco 'margen de error'

En su objetivo de alcanzar un lugar a la liguilla del Apertura 2019, el mediocampista Édgar Zaldívar aseguró que Atlas tiene poco margen de error, por lo que ya no podrán dejar escapar varias unidades en el cierre del campeonato.

Los Rojinegros marchan en el noveno lugar con 17 unidades con +1 gol de diferencia, por ahora fuera de la "fiesta grande", por lo que además de ganar tratarán de hacerlo con la mayor cantidad de anotaciones posibles.

"Hay poco margen de error, si bien nos quedan seis jornadas y un descanso, tenemos que apretar desde ya, los puntos son valiosos, cada punto y cada gol es vital, ahora estamos por debajo por un gol, tenemos que estar conscientes de eso", indicó el canterano atlista.

En conferencia de prensa enfatizó la importancia de ganar mañana contra Tijuana. "Vamos a dar la mejor cara ante Xolos para ir por los tres puntos y regresar nuevamente con la victoria".

El central señaló que el plantel confía en que las dobles jornadas que tendrá a partir de la tercera semana de octubre serán fundamentales para arraigar su presencia en la liguilla.

"El trabajo en estas dobles jornadas ha sido muy bueno, hemos apretado bien, entrenado bien, son dobles jornadas que nos pueden ayudar mucho", señaló.

Zaldívar en lo personal se dijo satisfecho por el buen certamen que ha hecho y la posibilidad de compartir el mediocampo con gente de experiencia como Lorenzo Reyes y Osvaldo Martínez, esto gracias a la confianza del técnico Leandro Cufré y a sus buenas actuaciones.

"Me siento muy contento con mi trabajo; feliz de jugar con Osvaldo y Lolo, son jugadores de gran experiencia que me brindan total confianza. Es el sueño de cada canterano jugar de titular, me ha tocado a mí y lo estoy aprovechando", comentó.

Se congratuló porque algunos compañeros, canteranos del Atlas, han estado en las recientes convocatorias del Tricolor, muestra del buen trabajo que se ha hecho en la Academia en los últimos meses.

"Tenemos que dejar claro por qué somos la Academia del futbol mexicano, ver a nuestros compañeros en Selección te llena de orgullo y te motiva a estar ahí. La cantera se ha hecho presente, aprovechando las oportunidades; todos están muy comprometidos", expresó Zaldívar.