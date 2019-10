Descuentos del SAT, en marco legal: MR

Respecto a las condonaciones de impuestos que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los sexenios de los presidentes Calderón y Peña Nieto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que se trata de situaciones que en la mayoría de los casos se encuentran en el marco legal, al menos en el tema que tiene que ver con entidades estatales o municipales.

Se refirió a la investigación que llevó a cabo la organización Fundar desde el año 2015, misma que reveló que diversas personas físicas y morales en el país recibieron beneficios fiscales, en el caso de Coahuila destacan empresas como Altos Hornos de México, Grupo GIMSA y otras empresas, además de entes públicos como la Comisión Estatal de Aguas (CEAS) y hasta el municipio de San Pedro.

"La verdad no sé por qué la dieron a conocer (lista de beneficiados), el tema pues, en este momento los municipios y el Gobierno del Estado está buscando las condonaciones de adeudos con Conagua, de adeudos con Hacienda... Muchos cobros como el de Conagua, pueden preguntarle al alcalde (Zermeño) pues son cobros que son estratosféricos, imposibles de pagar por ayuntamientos, todavía Torreón puede hacer un esfuerzo, pero San Pedro, Matamoros, Madero, Viesca, son municipios que no pueden pagar".

Riquelme además señaló que, ante la falta de solvencia de los municipios y organismos de gobierno, se opta en la mayor parte de las ocasiones por solicitar pagos en plazos y mediante facilidades, pero cuando dichos apoyos no llegan los adeudos crecen, de tal forma que se convierten en "una bola de nieve".

Respecto a ciertas empresas que fueron señaladas en la lista de la organización Fundar, el mandatario refirió que se trata en algunas ocasiones de situaciones similares, medidas que se justifican siempre y cuando se apeguen a la ley y se trate de las que generen empleos en su entorno.

"Igual que una empresa, pues una empresa que genera recursos, que genera empleos, es lógico que pida ayuda para una disminución o un incentivo fiscal, mi gobierno los da, o sea hay empresas que me enseñan sus estados financieros y me dicen 'mira voy a salir tablas, apóyame'... digo, no sé de qué manera se darían (condonaciones), no sé si darían de manera oscura".

El gobernador de Coahuila admitió que la entidad ha sido también sujeta a descuentos pero ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisó que fue por "pronto pago" y que se debe aún más dinero de parte del CEAS y los sistemas estatales en general.

"Eso no es un delito, es un apoyo conforme a lo que estamos pasando", afirmó Riquelme Solís.

2015 AÑO en que inició la investigación de la organización Fundar sobre el tema.

