Reclama Zermeño 'formas', pero operativo vehicular sigue

Luego de que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, desmontó un operativo de revisión vehicular del Gobierno del Estado en pleno bulevar Independencia durante el miércoles, el propio funcionario insistió durante el jueves en que su principal reclamo hacia dichas acciones son "las formas" en las que se aplican a los ciudadanos, así como el supuesto desorden que generan en las vialidades,

Ante medios de comunicación de la ciudad, Zermeño reiteró hoy que "tenemos que ser conscientes de que no puede haber actos de molestia a la ciudadanía como se hizo el día de ayer, no puede la autoridad ser la misma que propicie molestar a quien, por ejemplo ha cumplido con sus obligaciones, ¿qué culpa tiene un ciudadano que ha pagado sus placas, que va bien y que tiene que estar siendo obstaculizado por la autoridad? Además yo les recuerdo, hay autonomía municipal, las relaciones tienen que ser de coordinación, no de subordinación".

Zermeño propuso que en lugar de filtros de revisión en vialidades, las autoridades estatales hagan una especie de barrido en estacionamientos y espacios abiertos, esto a efecto de detectar vehículos con placas vencidas sin necesidad de generar desorden.

El alcalde adelantó que la solicitud se la hizo el mismo miércoles al secretario de Gobierno, José María Fraustro, por lo que el mismo jueves la haría al gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, precisó que los operativos en Torreón seguirán sin modificaciones al estar sustentados en la ley, además negó que dicho episodio afecte la relación de "cordialidad y trabajo" que existe entre las dos autoridades.

"No se debe generar polémica, en las facultades del Gobierno del Estado está, tanto en la Ley de Movilidad como en el Reglamento de Tránsito, las facultades del Gobierno del Estado para generar operativos. Vamos a ponernos de acuerdo con el alcalde para no entorpecer el tráfico vehicular, pero la postura del Gobierno del Estado en materia de seguridad es la misma, la identificación vehicular se debe de generar antes de que finalice el año, no es una medida recaudatoria... aquí no hay confrontación, para nada", señaló el mandatario estatal.

Riquelme además confió en que dicha situación no afecte la coordinación con Zermeño, a quien le reiteró incluso su apoyo para seguir mejorando todos los aspectos de la vida pública en la ciudad de Torreón.

Empresarios piden continuar revisión

Porque es un tema de seguridad, empresarios piden que continúen los operativos en Torreón contra los vehículos sin placas y las que no las traen vigentes.

Y que no se excluya a los de procedencia extranjera, ya que las medidas deben ser parejas.

Reclaman al alcalde Jorge Zermeño que respete el marco de la legalidad, porque con sus acciones, "confunde" a los ciudadanos.

Los presidentes de Canacintra, Carlos Braña; de la Canaco, Luis Cuerda Serna y de Fomento Económico de La Laguna (FOMEC), Alberto Allegre, se refirieron al hecho de que este miércoles personalmente, el alcalde Jorge Zermeño desmontó un operativo en el que personal de la Secretaría de Finanzas del Estado y elementos de la Policía Civil Coahuila revisaban vehículos con placas vencidas, acción que se había realizado en Torreón desde hace semanas sin problemas.

De acuerdo a lo publicado por El Siglo de Torreón, el presidente municipal directamente retiró los botes plásticos anaranjados colocados previamente en el operativo como carril de seguridad y además encaró a los elementos policíacos estatales.

La presencia de Jorge Zermeño en el bulevar Independencia y calle Donato Guerra obedeció a la llamada de una ciudadana que a bordo de una camioneta con placas vencidas se opuso a la sanción y le pidió apoyo.

El presidente de Canacintra dice que están a favor de que se respeten las leyes y que enfrenten las consecuencias los que no pagan sus placas, porque se trata de la seguridad el que haya registros oficiales.

'Dice el industrial que " no estamos de acuerdo con lo que hizo el alcalde Jorge Zermeño, ya que con eso confunde a los ciudadanos. En todo caso que se ponga de acuerdo antes de tomar una acción así".

" En lugar de ir y quitar un retén pues hablar con el Estado", señaló.

A su vez, el presidente de la Canacoto, Luis Cuerda, señala que el alcalde debe "poner la muestra en lo que se refiere a respetar la ley. Nosotros apoyamos que sigan todas las medidas de control posibles para que haya seguridad".

Expresa que "está mal lo que hizo el alcalde y hubiera sido mejor establecer una comunicación respetuosa con el gobierno del Estado en vez de parar un operativo. Preocupa la reacción de Zermeño ante estos operativos, que dice causan molestias. Pero es lo mismo que los puestos de revisión en el vado del río Nazas y en el Alcoholímetro, entonces ¿por qué ahora reclama?".

Al respecto, Alberto Allegre dice que no hay razón para suspender los mencionados operativos

Y con relación a lo que dice el presidente que no son las formas, preguntó por qué hasta ahora es su molestia, si ya van varias semanas con esta medida y él no se había opuesto.

"En todo caso que sigan en espacios más abiertos, donde no causen molestias. De todas formas las personas que no han regularizado su situación se van a seguir inconformando".

Pero dice que "debe haber un principio de orden y el que ande mal, pues se regularice, no pueden ser unas personas sí y otras no y pues que se coordinen Todo mundo debe estar en la ley, parejo para todos".