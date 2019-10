Divide opiniones actitud del alcalde sobre operativos por placas vencidas

En un sondeo realizado por el Siglo de Torreón, cinco ciudadanos manifestaron su opinión acerca de la actitud que el alcalde, Jorge Zermeño Infante, tomó el día miércoles en uno de los operativos que el Gobierno del Estado realiza para la revisión de las placas vencidas.

Las entrevistas fueron reaizadas al azar afuera de la Secretaría de Finanzas, donde los ciudadanos se encontraban realizando, en algunos casos, sus trámites de cambio de placas, en otros su actualización de datos y otros más preguntando sobre los requisitos para el nuevo plaqueo.

Uno de los entrevistados, el joven Asaid Mancha, expuso que está mal visto que el alcalde de Torreón realizará personalmente el retiro de uno de los retenes de revisión, ya que dijo, demuestra un mal ejemplo en la respuesta que debería tomar un ciudadano ante alguna revisión por parte de la autoridad.

"Me parece que el actuar del alcalde estuvo mal, porque no es un buen ejemplo hacia los ciudadanos, sobre cómo deben responder a las acciones que las autoridades realizan, a fin de que se cumpla con un reglamento para poder transitar en la ciudad, sin embargo, yo tampoco estoy de acuerdo en que se realicen este tipo de activaciones para hacer cumplir con los pagos de placas, ya que solo quitan tiempo, obstruyen el tráfico y afectan también a quienes ya han cumplido con sus obligaciones fiscales", subrayó.

Asimismo, Diego Pérez, mencionó que el hecho de que Jorge Zermeño haya ejecutado dicha acción, habla muy mal de su uso de poder, siendo que, recalcó, hay formas de expresar el no estar de acuerdo con estos operativos, al tener un contacto más directo con el Gobernador del Estado.

Por su parte, el señor Sixto Martínez, mencionó que lo señalado sobre plaquear para combatir la inseguridad es incorrecto, ya que el padrón con el que se cuenta es el mismo con placas nuevas o viejas, además no es que no se quiera pagar, sino que no hay para solventar el gasto.

También el señor Rogelio Vélez, expuso que estuvo muy bien el actuar del alcalde, porque poniendo retenes no es una manera de hacer pagar, además al querer cumplir son horas y horas en el trámite

Finalmente, el joven César Rodríguez, citó que los retenes son una buena manera de hacer pagar, poniendo un ultimátum para hacer las cosas, porque además, subrayó, hay quienes deben años de placas y el padrón se debe actualizar.