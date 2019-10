Rebasado, servicio de limpieza

Por medio del oficio 031-219, la Dirección de Servicios Públicos de Lerdo manifestó al alcalde Homero Martínez Cabrera que el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos en la ciudad, se ha visto rebasado por el incremento de la población y por el incesante aumento de la cantidad de toneladas de basura.

En el documento, se dio a conocer que dicha ineficiencia genera acumulamientos de basura que afectan la imagen de la ciudad y que además provocan importantes y graves focos de infección que repercuten a la salud de la población.

Francisco Javier Urruticoechea Ortíz, titular de la dependencia, destacó la necesidad urgente y apremiante de establecer nuevos mecanismos o estrategias para mejorar y hacer más eficiente el saneamiento de Lerdo y agregó que una posible línea de acción es la prestación del servicio a través de un tercero, el cual se podría llevar a cabo mediante la contratación de servicios profesionales en la materia lo que también permitirá disminuir la erogación generada bajo este rubro, beneficiando las finanzas municipales pero sobre todo, mejorando la recolección de basura en Ciudad Jardín.

En el oficio, que fue leído ante el Cabildo por el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, se menciona que dentro de las líneas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Lerdo vigente se contempla esta necesidad y el objetivo de mejorar dicho servicio público.

Incluso, se señala que el incremento de las rutas de recolección de basura, representa un aumento en el gasto público municipal que aunado al programa de mantenimiento y reparación de vehículos y al pago de la nómina, repercute considerablemente en las finanzas del Ayuntamiento.

En la administración municipal pasada, que fue encabezada por María Luisa González Achem, se registraron algunas quejas ciudadanas por acumulamientos de basura, sin embargo, la exalcaldesa lo negó y aseguró que parte de estas inconformidades, eran porque algunas personas sacaban su basura cuando ya había pasado el camión recolector.

En ese entonces, mencionó que la ciudad tenía entre 19 y 20 vehículos operando y que al término de su administración buscaría dejar alrededor de 24 unidades listas.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera, informó ayer que en lo que va de su administración, la Dirección de Atención Ciudadana recibe alrededor de 200 llamadas diarias y que el 95 por ciento de ellas, son quejas relacionadas con el servicio de recolección de basura. Mencionó que la causa es porque la mayoría de los camiones recolectores son obsoletos además de que en los últimos años se ha registrado un crecimiento poblacional.

"Tenemos 24 rutas establecidas que se encargan del servicio de limpieza y en cada una de las comunidades, en cada una de las colonias que voy, me dicen que no ha pasado la basura, ayer por ejemplo, fui a León Guzmán y la misma queja, la causa es porque los camiones son viejos, muy obsoletos, ahorita tenemos en el taller 12 camiones que no funcionan pero al final del día quien lo resiente es la ciudadanía, el día que llegamos, el primer día (de administración), teníamos 7 camiones funcionando, ahorita tenemos 12 entonces son insuficientes, Lerdo ha crecido, tenemos una población de 160 mil habitantes y todos demandan que pase la basura, que haya drenaje, que haya electricidad", señaló.

El presidente municipal, comentó que las deficiencias en el servicio de limpieza ya las platicó con la Dirección de Servicios Públicos y que están buscando una línea de acción para que el servicio de limpia en Lerdo cueste menos y sea más eficiente y de calidad.

Martínez Cabrera recordó que actualmente el Municipio eroga alrededor de 65 millones de pesos en lo referente al tratado del relleno sanitario y la recolección de basura en Ciudad Jardín.