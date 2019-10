'El var nos perjudica'

os Guerreros del Santos Laguna han dejado atrás los lamentos por la derrota de la jornada anterior y ahora enfocan la mira en su compromiso de mañana ante los Tigres, en el estadio Universitario, dentro de la jornada 13 del Apertura 2019 en la Liga MX.

El plantel Albiverde trabajó ayer en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, con un entrenamiento vespertino a puerta cerrada, en el que los futbolistas pudieron ensayar el parado táctico que utilizarán ante el peligroso equipo Felino, actual campeón del futbol mexicano. Los Guerreros recuperan a Fernando Gorriarán, quien pagó su partido de suspensión, además de Gerardo Arteaga y Adrián Lozano, quienes ayer arribaron a esta ciudad, luego de atender la convocatoria de la selección mexicana de futbol; esta mañana, Santos entrenará en TSM a puerta cerrada, para luego partir con destino a tierras regiomontanas.

Guillermo Almada, quien no podrá estar en el banquillo de los Albiverdes durante su choque ante Tigres, compareció ante los representantes de los medios de comunicación, previo a la práctica de ayer, para brindar sus impresiones en diversos temas y aunque regularmente se muestra reacio a hablar sobre el arbitraje, en esta ocasión arremetió contra el VAR, considerando que ha perjudicado demasiado a su equipo.

El uruguayo hizo énfasis en el partido contra Pumas, en el que un jugador de los universitarios pisó a Ulises Rivas y no se marcó ni revisó la falta, pero en una jugada muy parecida, castigaron a los Guerreros con un penalti.

"En jugadas similares se toman decisiones distintas, es incomprensible. Si mirás las dos jugadas, es más penal la nuestra en un partido que va 0 a 0 que la de Pumas. Son cosas que uno no entiende cómo las maneja el VAR. Lamentablemente hemos ido unas 14 ó 15 veces al VAR y creo que en 12 ó 13 siempre han sido en nuestra contra. Hay muchas que a favor nuestro no se han revisado", explicó el estratega sudamericano.

Almada ahondó en situaciones del video arbitraje que han perjudicado a Santos y a él mismo, junto a su cuerpo técnico, pues son los líderes en tarjetas de toda la Liga MX: "somos el equipo más castigado por el VAR, somos los más ofensivos, los números lo dicen, eso en definitiva nos genera impotencia, ha pasado que no se revisan muchas jugadas que podrían ser a nuestro favor, no soy un erudito en materia arbitral, pero si se revisan unas, deberían de revisarse otras, indudablemente que se está midiendo con varas distintas, la misma situación", apuntó.

Para el entrenador del líder de la tabla general, su expulsión en el duelo ante Pumas, no tenía razón de ser, ya que afirma nunca haber ofendido al cuerpo arbitral en turno.

"Siempre me he dirigido a los árbitros con total respeto, siempre reclamando lo justo, sin interferir en su trabajo, uno lo que quiere es un arbitraje justo, que se aplique el mismo criterio, se trata de que se haga justicia. Siempre he sido muy honesto en mis declaraciones y ahora lo soy, por lo que estoy seguro que esta expulsión ante Pumas, a cualquier otro entrenador no se la dan, nosotros no faltamos al respeto ni insultamos a los árbitros, si hubiéramos lanzado algún improperio al árbitro, entonces estamos bien expulsados y el día que suceda, lo voy a venir a reconocer, pero ahora no fue el caso, lo único que reclamamos fue el porqué se revisaba un pisotón y el otro no", concluyó.

En cuanto al análisis del rival en turno, los actuales monarcas del futbol mexicano, Almada reconoció que se trata de un rival difícil, pero ante el que Santos buscará dar una exhibición mucho mejor, que la mostrada contra Pumas.

"Tigres es un equipo fuerte, con muy buenos futbolistas, con una de las plantillas más caras del futbol mexicano; tiene un muy buen entrenador. Vamos a ir a intentar ganar, a traer los tres puntos, respetando al rival, pero siempre creyendo en lo que hacemos, en imponer nuestro futbol", adelantó.

Para el estratega Albiverde, la fórmula es muy clara, si es que quieren vencer a los Tigres, consiste en no cederles el control del balón, para impedirles atacar con su fuerte maquinaria ofensiva: "nosotros vamos a tratar de convertir y de que Tigres no nos genere, eso es siempre lo que uno quiere, tratar de crear lo mayor posible y que nos lleguen poco. Sabemos la calidad del rival en turno, de sus futbolistas, de su juego asociado, de que hace mucho tiempo vienen jugando juntos, pero también confiamos mucho en nuestros jugadores y en nuestro estilo que ha sido muy bueno a lo largo del campeonato", sentenció.